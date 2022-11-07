Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Ноября 2022, 14:08
Президент Казахстана: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны. Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в вопросе наших границ. В 2018 году здесь была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми соседними странами. Эта одна из главных особенностей, отличающих нас от других. В большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия. Даже на границах наших ближайших соседей происходят войны и вооруженные конфликты. В последние месяцы информационные системы нашего государства стали подвергаться кибератакам. Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации», - заявил К. Токаев.

Как подчеркнул Президент Казахстана, мы готовы защищать нашу священную Независимость.

«Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция. На стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация. Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не может проявлять беспечность», - сказал Глава государства.


Президент Казахстана   Безопасность   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра