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Президент Казахстана: Моя главная цель – избавиться от монополий

17 Февраля 2022 21:47
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Президент Казахстана: Моя главная цель – избавиться от монополий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своей главной целью – избавление от монополий, как в политике, так и экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства отметил, что олигополия – это доминирование узкого круга людей в экономической сфере. И в Казахстане такая тенденция набирает обороты.

«Многие, особенно предприниматели, хорошо знают об этом. Это мешает реальной конкуренции и, говоря шире, справедливости. Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутриполитическая ситуация только ухудшится. Поэтому моя главная цель – максимально избавиться от монополий, будь то в экономике или политике. Мы должны полностью избавиться от них. Конечно, это нелегкая работа, но мы непременно должны к ней приступить. Другого пути просто нет», - сказал К.Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Реформы Токаева  
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Автор:

Анеля Касымова

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