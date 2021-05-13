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    08:07, 13 Май 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Ораза айт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Ораза айт. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю всех мусульман нашей страны с праздником Ораза айт!

    Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира.

    Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся.

    Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе.

    Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

    Пусть ваши дома всегда будут наполнены атмосферой тепла и радости!

    С праздником Ораза айт!» – говорится в обращении.


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