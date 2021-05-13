08:07, 13 Май 2021 | GMT +6
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Ораза айт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Ораза айт. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю всех мусульман нашей страны с праздником Ораза айт!
Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира.
Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся.
Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть ваши дома всегда будут наполнены атмосферой тепла и радости!
С праздником Ораза айт!» – говорится в обращении.