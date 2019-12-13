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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев посетили концерт по случаю Дня Независимости

13 Декабря 2019 19:16
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев посетили концерт по случаю Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном концерте по случаю 28-летней годовщины Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Праздничное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета «Астана Опера».Программа торжественного концерта состояла из выступлений известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, День Независимости , Первый Президент - Елбасы,
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