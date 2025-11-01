РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана и Раис Татарстана обсудили экономическое партнерство

    Президент провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    р
    Фото: Акорда

    В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Рустама Минниханова с переизбранием на пост Раиса Республики Татарстан и поблагодарил его за активное участие в упрочении казахско-российских отношений, взаимовыгодного партнерства между регионами Казахстана и Татарстаном.

    — Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества. Я знаю, что Вы посетили Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. У Вас есть планы по развертыванию предприятий на территории Казахстана. Мы приветствуем все эти планы. Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане, — сказал Президент.

    р
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил успешное сотрудничество в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии.

    По его мнению, особого внимания заслуживают совместные инвестиционные проекты с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть».

    Рустам Минниханов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и подтвердил заинтересованность в наращивании контактов в сферах бизнеса, промышленности, образования и культуры.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Татарстан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают