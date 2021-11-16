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Президент Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Правительства Российской Федерации
16 Ноября 2021 14:07
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Глава государства принял делегацию Российской Федерации в составе заместителей Председателя Правительства России Александра Новака и Алексея Оверчука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС. Также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с развитием зеленой энергетики, мирного атома, транспортно-логистической сферы и взаимным признанием паспортов вакцинации.
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