+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Правительства Российской Федерации

16 Ноября 2021 14:07
Поделиться:
Президент Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Правительства Российской Федерации

Глава государства принял делегацию Российской Федерации в составе заместителей Председателя Правительства России Александра Новака и Алексея Оверчука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
О повышении стипендии студентам рассказал Асхат Аймагамбетов
Глава государства принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию КТК Казахстан, Россия и ОАЭ подтвердили свои намерения по сохранению Гагаринского старта В первую очередь должны обеспечить потребность Казахстана - Алексей Цой о QazVac

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС. Также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с развитием зеленой энергетики, мирного атома, транспортно-логистической сферы и взаимным признанием паспортов вакцинации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Россия  
Поделиться:
Новости по теме
О повышении стипендии студентам рассказал Асхат Аймагамбетов
Глава государства принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию КТК
Казахстан, Россия и ОАЭ подтвердили свои намерения по сохранению Гагаринского старта
В первую очередь должны обеспечить потребность Казахстана - Алексей Цой о QazVac
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
5 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
6 Астанчанин продал арендованную машину
Читайте также
Планируем увеличить пропускную способность КТК до 80 млн тонн – Президент РК
Этот проект имеет для меня особое значение – Президент РК о Каспийском трубопроводном консорциуме
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив