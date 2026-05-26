    Президент Ирана распорядился восстановить доступ к интернету

    Решение принято после почти трех месяцев ограничений связи, введенных на фоне войны с США и Израилем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/IMAGO

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить международный доступ в интернет. Об этом в понедельник вечером сообщил Сейедстар Хашеми, министр связи и информационных технологий и секретарь специального штаба по регулированию и управлению виртуальным пространством страны.

    Решение принято на состоявшемся накануне четвертом заседании Специального штаба по регулированию виртуального пространства, на котором были приняты важные постановления относительно состояния интернета в стране, сообщает Tasnim.

    После окончательного утверждения решения президентом Пезешкианом, соответствующие директивы были направлены в министерство связи информационных технологий Ирана.

    По данным мониторинговой организации NetBlocks, большинство жителей Ирана не имели доступа к международному интернету на протяжении 88 дней, за исключением пользователей VPN-сервисов, позволяющих обходить ограничения.

    Во вторник организация сообщила, что интернет-соединение в Иране по-прежнему остается отключенным, несмотря на указ президента о восстановлении доступа.

    Во вторник пресс-секретарь правительства Фатиме Мохаджерани заявила, что в ближайшие дни работа интернета вернется в нормальное русло.

    Тем временем агентство Fars сообщает, что в Иране обсуждается процедура принятия решений о снятии интернет-ограничений. По мнению части экспертов, подобные меры по ограничению и восстановлению доступа к интернету должны приниматься через Высший совет национальной безопасности Ирана с учетом действующих механизмов безопасности и координации.

    Первоначально власти ввели масштабные ограничения доступа в интернет 8 января на фоне общенациональных антиправительственных протестов. В феврале связь частично восстановили, однако после начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля ограничения были вновь ужесточены.

    Иранские власти объясняли введение ограничений необходимостью защитить внутреннюю инфраструктуру страны на фоне масштабных кибератак и угроз сбоев в работе жизненно важных сервисов. По заявлениям официальных лиц, ограничения были направлены на предотвращение перебоев в банковской системе и функционировании внутренних цифровых платформ.

    В последние годы власти страны также активно развивают внутреннюю сеть и цифровую инфраструктуру, позволяющую предоставлять государственные и образовательные онлайн-сервисы без подключения к глобальному интернету.

    Во вторник США нанесли удары по южному Ирану для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил.

    Арсен Утешев
