Президент Ирана распорядился восстановить доступ к интернету

Решение принято после почти трех месяцев ограничений связи, введенных на фоне войны с США и Израилем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить международный доступ в интернет. Об этом в понедельник вечером сообщил Сейедстар Хашеми, министр связи и информационных технологий и секретарь специального штаба по регулированию и управлению виртуальным пространством страны.

Решение принято на состоявшемся накануне четвертом заседании Специального штаба по регулированию виртуального пространства, на котором были приняты важные постановления относительно состояния интернета в стране, сообщает Tasnim.

После окончательного утверждения решения президентом Пезешкианом, соответствующие директивы были направлены в министерство связи информационных технологий Ирана.

در جلسه امروز ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف، تمامی نمایندگان دولت به بازگشت اینترنت به شرایط پیش از بحران رای مثبت دادند. پس از جلسه، رئیس‌جمهور #پزشکیان ساعاتی پیش با ابلاغ این مصوبه نشان داد در تحقق وعده خود برای پایان محدودیت اینترنت و استیفای حقوق… — Ali Ahmadnia | علی‌ احمدنیا (@ali_ahmadnia) May 25, 2026

По данным мониторинговой организации NetBlocks, большинство жителей Ирана не имели доступа к международному интернету на протяжении 88 дней, за исключением пользователей VPN-сервисов, позволяющих обходить ограничения.

Во вторник организация сообщила, что интернет-соединение в Иране по-прежнему остается отключенным, несмотря на указ президента о восстановлении доступа.

⚠️ Internet connectivity remains cut in #Iran with the digital blackout now having entered its 88th day, surpassing 2088 hours of isolation from the outside world. Metrics confirm the shutdown currently remains in effect despite the president’s order yesterday to restore access. pic.twitter.com/bhqTv0GEmD — NetBlocks (@netblocks) May 26, 2026

Во вторник пресс-секретарь правительства Фатиме Мохаджерани заявила, что в ближайшие дни работа интернета вернется в нормальное русло.

Тем временем агентство Fars сообщает, что в Иране обсуждается процедура принятия решений о снятии интернет-ограничений. По мнению части экспертов, подобные меры по ограничению и восстановлению доступа к интернету должны приниматься через Высший совет национальной безопасности Ирана с учетом действующих механизмов безопасности и координации.

Первоначально власти ввели масштабные ограничения доступа в интернет 8 января на фоне общенациональных антиправительственных протестов. В феврале связь частично восстановили, однако после начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля ограничения были вновь ужесточены.

Иранские власти объясняли введение ограничений необходимостью защитить внутреннюю инфраструктуру страны на фоне масштабных кибератак и угроз сбоев в работе жизненно важных сервисов. По заявлениям официальных лиц, ограничения были направлены на предотвращение перебоев в банковской системе и функционировании внутренних цифровых платформ.

В последние годы власти страны также активно развивают внутреннюю сеть и цифровую инфраструктуру, позволяющую предоставлять государственные и образовательные онлайн-сервисы без подключения к глобальному интернету.

Во вторник США нанесли удары по южному Ирану для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил.

