Президент Ирана оценил вклад Казахстана в укрепление мира в регионе
Казахстан играет все более заметную роль в обеспечении региональной стабильности и укреплении международной безопасности. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТРК Президента выразил глава Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент Ирана отметил, что стремительное развитие Казахстана открывает новые возможности для расширения культурных, научных и социально-политических связей между странами региона и глобальными партнерами.
— Казахстан переживает этап стремительного развития и может стать важным перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Быстрое развитие позволяет усиливать культурные, научные и социально-политические взаимодействия, — сказал Пезешкиан.
По его словам, углубление сотрудничества и расширение маршрутов создают условия для формирования Казахстана как ведущего культурного центра региона.
— Если мы расширим маршруты и углубим взаимодействие, Казахстан сможет стать культурным хабом региона. Это приблизит взгляды народов, укрепит спокойствие и ускорит развитие, — подчеркнул Президент Ирана.
Он отметил, что предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры обеих стран смогут значительно эффективнее выстраивать партнерство при наращивании взаимных инициатив.
— Наши предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры смогут значительно легче выстраивать связи. Я убежден, что Казахстан, Иран и страны региона ничем не уступают тем, кто продвинулся дальше, и мы можем помогать друг другу и достигать этих высот, — заявил Пезешкиан.
По мнению Президента Ирана, такое взаимодействие усиливает роль Казахстана как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Евразии.
Полное интервью с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом можно прочитать здесь.