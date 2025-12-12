Президент Ирана оценил вклад Казахстана в укрепление мира в регионе

Президент Ирана отметил, что стремительное развитие Казахстана открывает новые возможности для расширения культурных, научных и социально-политических связей между странами региона и глобальными партнерами.

— Казахстан переживает этап стремительного развития и может стать важным перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Быстрое развитие позволяет усиливать культурные, научные и социально-политические взаимодействия, — сказал Пезешкиан.

По его словам, углубление сотрудничества и расширение маршрутов создают условия для формирования Казахстана как ведущего культурного центра региона.

— Если мы расширим маршруты и углубим взаимодействие, Казахстан сможет стать культурным хабом региона. Это приблизит взгляды народов, укрепит спокойствие и ускорит развитие, — подчеркнул Президент Ирана.

Он отметил, что предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры обеих стран смогут значительно эффективнее выстраивать партнерство при наращивании взаимных инициатив.

— Наши предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры смогут значительно легче выстраивать связи. Я убежден, что Казахстан, Иран и страны региона ничем не уступают тем, кто продвинулся дальше, и мы можем помогать друг другу и достигать этих высот, — заявил Пезешкиан.

По мнению Президента Ирана, такое взаимодействие усиливает роль Казахстана как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Евразии.

Полное интервью с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом можно прочитать здесь.