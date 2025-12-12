РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:25, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Ирана оценил вклад Казахстана в укрепление мира в регионе

    Казахстан играет все более заметную роль в обеспечении региональной стабильности и укреплении международной безопасности. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТРК Президента выразил глава Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Президент Ирана отметил, что стремительное развитие Казахстана открывает новые возможности для расширения культурных, научных и социально-политических связей между странами региона и глобальными партнерами.

    — Казахстан переживает этап стремительного развития и может стать важным перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. Быстрое развитие позволяет усиливать культурные, научные и социально-политические взаимодействия, — сказал Пезешкиан.

    По его словам, углубление сотрудничества и расширение маршрутов создают условия для формирования Казахстана как ведущего культурного центра региона.

    — Если мы расширим маршруты и углубим взаимодействие, Казахстан сможет стать культурным хабом региона. Это приблизит взгляды народов, укрепит спокойствие и ускорит развитие, — подчеркнул Президент Ирана.

    Он отметил, что предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры обеих стран смогут значительно эффективнее выстраивать партнерство при наращивании взаимных инициатив.

    — Наши предприниматели, инвесторы, ученые и деятели культуры смогут значительно легче выстраивать связи. Я убежден, что Казахстан, Иран и страны региона ничем не уступают тем, кто продвинулся дальше, и мы можем помогать друг другу и достигать этих высот, — заявил Пезешкиан.

    По мнению Президента Ирана, такое взаимодействие усиливает роль Казахстана как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Евразии.

    Полное интервью с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом можно прочитать здесь.

    Теги:
    Политика Иран Международные отношения
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
