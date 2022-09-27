Президент и аким Туркестанской области обсудили перспективы развития региона

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства и аким Туркестанской области в ходе прогулки обсудили перспективы развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Ранее, 23 сентября, в Астане аким Туркестанской области отчитывался Главе государства о социально-экономическом развитии региона за 8 месяцев текущего года. По словам акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, объем промышленного производства в регионе достиг 534 млрд тенге, что на 125 млрд тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано 936 рабочих мест. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 4%.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Фото: t.me/bort_01



