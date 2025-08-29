Президент Европейского совета отправится в «Турне по столицам»

Сообщается, что «Турне по столицам» позволит главе Европейского совета ознакомиться с мнениями глав государств и правительств о ситуации в ЕС с тем, чтобы «подготовить почву» для предстоящих европейских советов и международных саммитов.

— В течение следующих трех недель я буду путешествовать по Европе, встречаясь с лидерами ЕС в их столицах. Эти беседы помогут сформировать нашу общую повестку дня на предстоящие месяцы. Как президент Европейского совета, я обязан выслушивать и понимать приоритеты всех лидеров, особенно в эти неопределенные времена. Моя роль заключается в достижении консенсуса. С каждым визитом я буду работать над укреплением нашего сотрудничества, потому что в сегодняшнем непредсказуемом мире наша главная сила — в единстве, заявил Кошта.

На своих встречах с лидерами Кошта обсудит основные политические приоритеты, а также методы работы Европейского совета.

Большинство стран глава Европейского совета посетит в период с 1 по 19 сентября. Первая встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером состоялась 27 августа в Брюсселе.

В течение первой недели турне Кошта встретится с премьер-министром Словении Робертом Голобом 2 сентября. Этому визиту будет предшествовать его участие в Стратегическом форуме в Бледе, который состоится 1 сентября, где он выступит с программной речью.

2 сентября европейский лидер также встретится в Загребе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. 3 сентября он встретится в Вене с канцлером Австрии Кристианом Стокером. 4 сентября будет находиться в Румынии для встречи с президентом Никушором Даном, а в Болгарии для встречи с премьер-министром Россеном Желязковым.

Неделя завершится встречами с премьер-министром Петром Фиалой в Чехии и с премьер-министром Диком Шуфом в Нидерландах 5 сентября.

В апреле текущего года Кошта впервые стал участником саммита ЕС-ЦА в г. Самарканде.