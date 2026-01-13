РУ
    Президент Еврокомиссии раскритиковала инструмент создания дипфейков

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен резко раскритиковала платформу «X» Илона Маска за распространение дипфейков, созданных с помощью чат-бота «Grok» на основе искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansı

    Издание Politico пишет, что Еврокомиссия может начать расследование в отношении компании «X» Маска из-за опасений, что ее инструмент искусственного интеллекта Grok используется для создания изображений сексуализированного характера.

    В четверг, 8 января, исполнительный орган ЕС заявил, что обязал компанию «Grok» сохранить данные, связанные с чат-ботом на основе искусственного интеллекта, после того как инструмент вызвал негативную реакцию.

    Распоряжение означает, что Еврокомиссия может запросить у «X» доступ к документам в ходе расследования деятельности платформы и компании Grok. После запуска кнопки «редактировать изображение» на Grok, пользователи могли изменять изображения в интернете с помощью таких опций, как «нарядить ее в бикини» или «раздеть ее». После в сети появилось множество жалоб других пользователей.

    — Это немыслимое поведение. И вред, причиняемый этими дипфейками, очень реален, — заявила фон дер Лейен в интервью нескольким европейским СМИ, включая Reuters и Corriere della Sera.

    В ответ компания «X» сделала противоречивую функцию генерации изображений с помощью ИИ доступной только пользователям с платной подпиской, пишет Politico.

    Всего месяцем ранее Брюссель оштрафовал платформу «X» на 120 миллионов евро за нарушение знакового закона блока о платформах — Закона о цифровых услугах (DSA). Штраф вызвал быструю и резкую реакцию Вашингтона: администрация США ввела запрет на въезд в страну для бывшего комиссара ЕС по цифровым технологиям и главного архитектора DSA Тьерри Бретона.

