Президент Еврокомиссии раскритиковала инструмент создания дипфейков

Издание Politico пишет, что Еврокомиссия может начать расследование в отношении компании «X» Маска из-за опасений, что ее инструмент искусственного интеллекта Grok используется для создания изображений сексуализированного характера.

В четверг, 8 января, исполнительный орган ЕС заявил, что обязал компанию «Grok» сохранить данные, связанные с чат-ботом на основе искусственного интеллекта, после того как инструмент вызвал негативную реакцию.

Распоряжение означает, что Еврокомиссия может запросить у «X» доступ к документам в ходе расследования деятельности платформы и компании Grok. После запуска кнопки «редактировать изображение» на Grok, пользователи могли изменять изображения в интернете с помощью таких опций, как «нарядить ее в бикини» или «раздеть ее». После в сети появилось множество жалоб других пользователей.

— Это немыслимое поведение. И вред, причиняемый этими дипфейками, очень реален, — заявила фон дер Лейен в интервью нескольким европейским СМИ, включая Reuters и Corriere della Sera.

В ответ компания «X» сделала противоречивую функцию генерации изображений с помощью ИИ доступной только пользователям с платной подпиской, пишет Politico.

Всего месяцем ранее Брюссель оштрафовал платформу «X» на 120 миллионов евро за нарушение знакового закона блока о платформах — Закона о цифровых услугах (DSA). Штраф вызвал быструю и резкую реакцию Вашингтона: администрация США ввела запрет на въезд в страну для бывшего комиссара ЕС по цифровым технологиям и главного архитектора DSA Тьерри Бретона.