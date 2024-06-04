Президент Египта переназначил премьера и поручил сформировать новый кабмин
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси повторно назначил Премьер-министра Мостафу Мадбули и дал ему указание сформировать новый кабинет министров после того, как его бывший кабинет подал в отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.
Какие проблемы будет решать новый кабинет министров
Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Мадбули, занимающему пост Премьер-министра с 2018 года, поручено сформировать новое и более способное правительство для решения проблем внутри страны и за рубежом. Об этом заявил офис президента Египта в понедельник.
В опубликованном заявлении сообщается, что Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал от нового правительства сосредоточить внимание на снижении инфляции и регулировании рынков, а также на привлечении и увеличении местных и иностранных инвестиций.
В заявлении также говорится, что новые члены кабинета министров должны обеспечивать национальную безопасность в свете растущих региональных и международных проблем, а также за бороться с терроризмом. При этом ас-Сиси назвал национальную безопасность Египта наиболее важным приоритетом перед правительством.
Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что здравоохранение и образование также должны занимать приоритетное место в повестке дня правительства. Согласно заявлению, учитывая трудности в экономике Египта, он поручил правительству продолжить экономические реформы, уделяя особое внимание привлечению внутренних и иностранных инвестиций и приложив «все усилия для снижения роста цен и инфляции».
Пока нет какой-либо информации о том, какие министры будут отстранены в результате долгожданных перестановок или когда будет объявлен новый состав кабинета министров.
- Сегодня я поручил доктору Мостафе Мадбули сформировать новое правительство, которое будет обладать необходимым опытом и компетенциями для управления следующим этапом, направленного на достижение желаемого развития в работе правительства и противостояния вызовам, стоящим перед государством, - заявил президент Египта в соцсети Х.
كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 3, 2024
В апреле Абдель Фаттах ас-Сиси был приведен к присяге и начал свой третий президентский срок после того, как набрал 89,6% голосов на выборах, состоявшихся еще в декабре 2023 года.
В ответ Мостафа Мадбули поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси и пообещал приложить все усилия для служения нации и ее народу.
Что происходит с экономикой Египта
За последние два года Египет пытается справиться с валютным дефицитом и чрезмерной инфляцией, что привело к слухам о том, что Мадбули может быть отстранен от должности.
В этом году экономика Египта получила некоторую передышку благодаря рекордному инвестиционному соглашению с ОАЭ и иностранным финансовым соглашениям, включая расширенную кредитную программу с Международным валютным фондом.
Так, в феврале Объединенные Арабские Эмираты согласились инвестировать $35 млрд в экономику Египта в рамках сделки по развитию прибрежной зоны Рас-эль-Хекма, сообщает Al-Monitor.
Месяц спустя Международный валютный фонд увеличил свой кредит для спасения Египта на $5 млрд после того, как страна согласилась на более гибкий обменный курс. С тех пор валюта торгуется на уровне 47 фунтов за доллар США.
В апреле Европейский союз предоставил Египту кредит на сумму 1 млрд евро ($1,09 млрд) в рамках более широкого пакета кредитов на сумму 5 млрд евро ($5,44 млрд).
Инфляция остается высокой, хотя может иметь тенденцию к снижению. По данным египетского статистического агентства CAPMAS, общая инфляция составила 32,5% в апреле по сравнению с 33,3% в марте. Центральный банк Египта решил сохранить процентные ставки без изменений на своем майском заседании после значительного повышения на 6% в марте.
Стремясь снизить нагрузку на бюджет, Мадбули объявил на прошлой неделе, что цена на субсидируемый хлеб вырастет на 300% до 20 пиастров (1,88 тенге – прим. ред.) за буханку.
Арабская республика также борется с истощением валютных резервов, во многом из-за сокращения туризма во время пандемии COVID-19 и потрясений в цепочках поставок из-за геополитической нестабильности в мире.
Вдобавок к этому недавние нападения хуситов в Красном море нанесли ущерб экономике, особенно обрабатывающей и текстильной промышленности.
Мостафа Мадбули занимает пост Премьер-министра с 2018 года. Решение, принятое в понедельник, стало четвертой перестановкой в кабинете министров за время его пребывания в должности. Последний произошел в августе 2022 года.