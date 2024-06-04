Президент Египта переназначил премьера и поручил сформировать новый кабмин

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси повторно назначил Премьер-министра Мостафу Мадбули и дал ему указание сформировать новый кабинет министров после того, как его бывший кабинет подал в отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Какие проблемы будет решать новый кабинет министров

Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Мадбули, занимающему пост Премьер-министра с 2018 года, поручено сформировать новое и более способное правительство для решения проблем внутри страны и за рубежом. Об этом заявил офис президента Египта в понедельник.

В опубликованном заявлении сообщается, что Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал от нового правительства сосредоточить внимание на снижении инфляции и регулировании рынков, а также на привлечении и увеличении местных и иностранных инвестиций.

В заявлении также говорится, что новые члены кабинета министров должны обеспечивать национальную безопасность в свете растущих региональных и международных проблем, а также за бороться с терроризмом. При этом ас-Сиси назвал национальную безопасность Египта наиболее важным приоритетом перед правительством.

Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что здравоохранение и образование также должны занимать приоритетное место в повестке дня правительства. Согласно заявлению, учитывая трудности в экономике Египта, он поручил правительству продолжить экономические реформы, уделяя особое внимание привлечению внутренних и иностранных инвестиций и приложив «все усилия для снижения роста цен и инфляции».

Пока нет какой-либо информации о том, какие министры будут отстранены в результате долгожданных перестановок или когда будет объявлен новый состав кабинета министров.

- Сегодня я поручил доктору Мостафе Мадбули сформировать новое правительство, которое будет обладать необходимым опытом и компетенциями для управления следующим этапом, направленного на достижение желаемого развития в работе правительства и противостояния вызовам, стоящим перед государством, - заявил президент Египта в соцсети Х.

كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 3, 2024

В апреле Абдель Фаттах ас-Сиси был приведен к присяге и начал свой третий президентский срок после того, как набрал 89,6% голосов на выборах, состоявшихся еще в декабре 2023 года.

В ответ Мостафа Мадбули поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси и пообещал приложить все усилия для служения нации и ее народу.

Что происходит с экономикой Египта

За последние два года Египет пытается справиться с валютным дефицитом и чрезмерной инфляцией, что привело к слухам о том, что Мадбули может быть отстранен от должности.

В этом году экономика Египта получила некоторую передышку благодаря рекордному инвестиционному соглашению с ОАЭ и иностранным финансовым соглашениям, включая расширенную кредитную программу с Международным валютным фондом.

Так, в феврале Объединенные Арабские Эмираты согласились инвестировать $35 млрд в экономику Египта в рамках сделки по развитию прибрежной зоны Рас-эль-Хекма, сообщает Al-Monitor.

Месяц спустя Международный валютный фонд увеличил свой кредит для спасения Египта на $5 млрд после того, как страна согласилась на более гибкий обменный курс. С тех пор валюта торгуется на уровне 47 фунтов за доллар США.

В апреле Европейский союз предоставил Египту кредит на сумму 1 млрд евро ($1,09 млрд) в рамках более широкого пакета кредитов на сумму 5 млрд евро ($5,44 млрд).

Инфляция остается высокой, хотя может иметь тенденцию к снижению. По данным египетского статистического агентства CAPMAS, общая инфляция составила 32,5% в апреле по сравнению с 33,3% в марте. Центральный банк Египта решил сохранить процентные ставки без изменений на своем майском заседании после значительного повышения на 6% в марте.

Стремясь снизить нагрузку на бюджет, Мадбули объявил на прошлой неделе, что цена на субсидируемый хлеб вырастет на 300% до 20 пиастров (1,88 тенге – прим. ред.) за буханку.

Арабская республика также борется с истощением валютных резервов, во многом из-за сокращения туризма во время пандемии COVID-19 и потрясений в цепочках поставок из-за геополитической нестабильности в мире.

Вдобавок к этому недавние нападения хуситов в Красном море нанесли ущерб экономике, особенно обрабатывающей и текстильной промышленности.

Мостафа Мадбули занимает пост Премьер-министра с 2018 года. Решение, принятое в понедельник, стало четвертой перестановкой в ​​кабинете министров за время его пребывания в должности. Последний произошел в августе 2022 года.