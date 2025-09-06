12:23, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
Президент Демократической Республики Конго посетит Казахстан
По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Напомним, 25 августа Президент Казахстана принял спецпосланника Президента Демократической Республики Конго.