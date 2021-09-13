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Президент дал ряд поручений главе Агентства по противодействию коррупции

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Сентября 2021, 19:14
Президент дал ряд поручений главе Агентства по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 8 месяцев текущего года.

Руководитель антикоррупционной службы доложил Президенту о реализации Послания Главы государства и исполнении его поручений. Марат Ахметжанов сообщил о предварительных итогах комплексного анализа сферы субсидирования в агропромышленном секторе и результатах досудебных расследований по конкретным уголовным делам.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с работой по совершенствованию подходов к противодействию системной и бытовой коррупции с активным использованием превентивных мер.

По итогам встречи Президент дал Марату Ахметжанову ряд конкретных поручений.


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