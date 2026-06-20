Президент Черногории посетил Национальный музей Казахстана в Астане

В рамках официального визита в Казахстан Президент Черногории Яков Милатович вместе с супругой Миленой Милатович посетили Национальный музей Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Во время экскурсии гостей сопровождала заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации РК Аида Балаева.

— Гостям были представлены экспозиции Национального музея, включающие зал каменных изваяний Великой степи, где отражены материальная и духовная культура тюркских народов и залы золота, в которых хранятся уникальные археологические находки и всемирно известный «Золотой человек» из кургана Иссык, а также реконструкции выдающихся погребальных комплексов, позволяющие погрузиться в ритуальную практику и мировоззрение древних кочевников. Среди них — Берельскийкурган с парадно украшенными лошадьми, — говорится в сообщении.

Фото: Министерство культуры и информации РК

По завершении экскурсии Яков Милатович оставил запись в Книге почетных гостей музея.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Во время своего исторического первого официального визита в Казахстан президент Черногории Яков Милатович в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в сферах торговли, туризма, логистики, энергетики и цифровой трансформации. Подробнее читайте в материале.