    11:02, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Чехии принял отставку правительства

    Президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы и поручил действующему кабмину управлять страной до формирования нового состава, передает агентство Kazinform со ссылкой на БелТА

    Фото: Armenpress

    — Премьер-министр, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до назначения нового состава правительства, — заявил Петр Павел. Затем он обратился к Фиале с просьбой обеспечить беспрепятственную передачу всех министерств новому правительству.

    Правительство Петра Фиалы приняло решение уйти в отставку после состоявшегося учредительного заседания Палаты депутатов чешского парламента.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БелТА. 

    Напомним, в начале октября в Чехии прошли парламентские выборы,  где победу одержала партия «Акция недовольных граждан» (ANO). Второе и третье места заняли Правящая коалиция «SPOLU», состоящая из ODS, KDU-ČSL и TOP 09, и партия «Старостове». 

    Сразу после выборов президент Чехии Петр Павел начал послевыборные консультации с главами политических партий и движений, вошедших в Палату депутатов.

    Ранее победившие на выборах в Чехии партии подписали соглашение о создании коалиции. В нее вошли движения ANO, SPD и Motorise. Новое правительство Чехии должно приступить к работе не позже середины декабря.

