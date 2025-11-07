Президент Чехии принял отставку правительства

— Премьер-министр, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до назначения нового состава правительства, — заявил Петр Павел. Затем он обратился к Фиале с просьбой обеспечить беспрепятственную передачу всех министерств новому правительству.

Правительство Петра Фиалы приняло решение уйти в отставку после состоявшегося учредительного заседания Палаты депутатов чешского парламента.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БелТА.

Напомним, в начале октября в Чехии прошли парламентские выборы, где победу одержала партия «Акция недовольных граждан» (ANO). Второе и третье места заняли Правящая коалиция «SPOLU», состоящая из ODS, KDU-ČSL и TOP 09, и партия «Старостове».

Сразу после выборов президент Чехии Петр Павел начал послевыборные консультации с главами политических партий и движений, вошедших в Палату депутатов.

Ранее победившие на выборах в Чехии партии подписали соглашение о создании коалиции. В нее вошли движения ANO, SPD и Motorise. Новое правительство Чехии должно приступить к работе не позже середины декабря.