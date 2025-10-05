Обработано три четверти бюллетеней на выборах в Чехии

Палата депутатов состоит из 200 мест, которые избираются на 4 года. Страна разделена на 14 избирательных округов — 13 регионов плюс столица Прага. Порог прохождения в парламент — 5% голосов для одной партии. Если коалиция из двух партий — 8%, для трёх и более партий — 11%.

Фаворитом на данных выборах считается оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO) правопопулистского бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

После обработки трех четвертых бюллетеней известно, что ANO набирает почти 37%. На втором месте — коалиция SPOLU, получившая поддержку более 21,5% избирателей. На третьем месте находится движение «Стан», набравшее около 10,7%.

За ним следуют СДПГ с более чем 8% и «Пираты», набравшие 8% голосов. «Автомобилисты» также преодолели необходимый 5%-ный барьер, набрав менее 7% голосов.

Исход выборов будет иметь серьёзные последствия для отношений Праги и Брюсселя, европейской политики, НАТО и дальнейших отношений ЕС с Украиной. Если правительство П. Фиалы будет смещено — не исключено, что А. Бабиш и соратники поменяют отношение Праги к руководству Евросоюза и в целом к политике ЕС на восточном фланге.

А. Бабиш, занимавший пост премьер-министра с 2017 по 2021 год, известен желанием сократить военную помощь Украине и критикой политики ЕС в области изменения климата и миграции.

В этом плане чиновники и дипломаты в Брюсселе готовы к тому, что среди 27 лидеров ЕС появится ещё один лидер, политика которого и взгляды не совсем будут совпадать с подходами европейского руководства. Считается, что на данный момент премьер-министры Венгрии В.Орбан и Словакии Роберт Фицо демонстрируют суверенность своих решений о энергетической политике Евросоюза и поддержки Украины.

Тем не менее, в ЕС допускают, что вероятно ни одна из партий в Чехии не получит большинство.

Тогда им предстоит вести переговоры о формировании коалиции, что вероятно займет несколько недель. Эксперты ожидают, что окончательный состав нового правительства будет зависеть от результатов переговоров победителей с небольшими партиями, как правых, так и левых.

Если Бабишу удастся собрать коалиционное большинство — со 101 и более депутатами, то ANO фактически сможет держать правительство в напряжении на каждом голосовании в палате. Смещение политики Чехии в сторону более умеренного или даже более скептического подхода к ЕС/НАТО, особенно в части финансовой помощи, миграционной политики и обязательств по внешней защите прав человека и содействию Украине.

Внутри страны крайне правые могут пойти на реформы бюджета, социальной политики, возможно пересмотр некоторых обязательств, особенно в условиях давления избирателей, обеспокоенных стоимостью жизни.

Чехия является активным европейским партнером Казахстана в политике и экономике. Страна известна также растущим количеством казахстанских студентов, выбирающих обучение в местных ВУЗах.

