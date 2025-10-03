Парламентские выборы в Чехии: расклад сил и фавориты

Палата депутатов состоит из 200 мест, которые избираются на 4 года. Страна разделена на 14 избирательных округов — 13 регионов плюс столица Прага. Порог прохождения в парламент: 5% голосов для одной партии. Если коалиция из двух партий — 8%, для треёх и более партий — 11%.

Накануне выборов к избирателям обратился президент Чехии Петр Павел. Обращение транслировали в прямом эфире многие чешские СМИ. Президент предостерег от «заявлений некоторых политиков о том, что выборы в этом году должны привести к смене системы».

— После выборов Чешской Республике понадобится правительство, которое «будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических государств», заявил чешский лидер.

Выступление президента демонстрирует, что на этих выборах в Чехии на кону стоит больше, чем обычно, пишет DW.

Действительно смена власти в Чехии намечается после четырех лет работы либерально-консервативной коалиции во главе с премьером Петром Фиалой — правительства не популярного, в первую очередь из-за тяжелых финансовых последствий пандемии коронавируса и конфликта в Украине.

Фаворитом на данных выборах считается оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO) правопопулистского бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Прогнозируется, что ANO наберет 28-30% голосов, правящая правоцентристская коалиция «Вместе» (Spolu), состоящая из трех партий, набирает 20-22%. Их партнерам по нынешней коалиции, либерально-консервативной партии STAN («Мэры и независимые») предсказывают 10-12% голосов.

Исход выборов будет иметь серьезные последствия для отношений Праги и Брюсселя, европейской политики, НАТО и дальнейших отношений ЕС с Украиной. Если правительство Фиалы будет смещено — не исключено, что Бабиш и соратники поменяют отношение Праги к руководству Евросоюза и в целом к политике ЕС на восточном фланге.

Андрей Бабиш, занимавший пост премьер-министра с 2017 по 2021 год, известен критикой политики ЕС в области изменения климата и миграции.

В этом плане чиновники и дипломаты в Брюсселе готовы к тому, что среди 27 лидеров ЕС появится еще один лидер, политика которого и взгляды не совсем будут совпадать с подходами европейского руководства. Считается, что на данный момент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо демонстрируют суверенность своих решений о энергетической политике Евросоюза и поддержки Украины.

Тем не менее, в ЕС допускают, что вероятно ни одна из партий в Чехии не получит большинство.

Тогда им предстоит вести переговоры о формировании коалиции, что вероятно займет несколько недель. Эксперты ожидают, что окончательный состав нового правительства будет зависеть от результатов переговоров победителей с небольшими партиями, как правых, так и левых.

Если Бабишу удастся собрать коалиционное большинство — со 101 и более депутатами, то ANO фактически сможет держать правительство в напряжении на каждом голосовании в палате. Смещение политики Чехии в сторону более умеренного или даже более скептического подхода к ЕС/НАТО, особенно в части финансовой помощи, миграционной политики и обязательств по внешней защите прав человека и содействию Украине.

Внутри страны крайне правые могут пойти на реформы бюджета, социальной политики, возможно пересмотр некоторых обязательств, особенно в условиях давления избирателей, обеспокоенных стоимостью жизни.

Чехия является активным европейским партнером Казахстана в политике и экономике. Страна известна также растущим количеством казахстанских студентов, выбирающих обучение в местных ВУЗах.

Ранее сообщалось, что Чехия вложила 350 миллионов долларов прямых инвестиций в Казахстан за 20 лет.