Президент Бразилии призвал инвестировать в мир — БРИКС

В ходе пленарного заседания на тему «Мир, безопасность и реформа глобального управления» президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны перераспределить расходы с военных целей на реализацию Повестки дня ООН на период до 2030 года.

Он отметил, что недавнее решение НАТО подпитывает гонку вооружений, а мир сталкивается с беспрецедентным числом конфликтов со времен Второй мировой войны.

Фото: МИД Бразилии

— Легче выделить 5% ВВП на военные расходы, чем выделить обещанные 0,7% на официальную помощь в целях развития. Это показывает, что ресурсы для реализации повестки дня на период до 2030 года существуют, однако они недоступны из-за отсутствия политической воли. Всегда легче инвестировать в войну, чем в мир, — заявил президент Бразилии.

Лула также подчеркнул роль стран-основателей БРИКС в построении «новой многополярной реальности для XXI века». Выступая за реформу глобального управления, он подчеркнул способность блока стать «силой, способной содействовать миру, а также предотвращать и урегулировать конфликты».

— Мы можем заложить основу для обновленной системы управления. Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы сейчас сталкиваемся, мы должны фундаментально реформировать Совет Безопасности, сделав его более легитимным, представительным, эффективным и демократичным, — отметил Лула.

Заседания Совета Безопасности ООН часто проходят по хорошо известному сценарию: они заканчиваются потерей авторитета и параличом. В последнее время с Советом даже не консультируются перед началом военных действий.

Бразилия осудила террористические действия в Кашмире и атаки ХАМАС. Вместе с тем, глава Бразилии отметил, что страна не может оставаться равнодушной к беспорядочным убийствам невинных мирных жителей в секторе Газа.

Правительство Бразилии осудило нарушения территориальной целостности Ирана. Лула призвал стороны, вовлеченные в украинский конфликт, срочно начать прямой диалог, направленный на прекращение огня и прочный мир.

Президент Бразилии также отметил кризис в мировой системе здравоохранения, в которой из-за абсурдных требований в отношении интеллектуальной собственности по-прежнему ограничивается доступ к лекарствам.

Ранее сообщалось об участии казахстанской делегации в заседании первого дня Саммита БРИКС на тему «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект».