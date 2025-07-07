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    13:43, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Бразилии призвал инвестировать в мир — БРИКС

    Президент Бразилии, открывая 17-й саммит БРИКС, отметил беспрецедентный крах многосторонности и рост конфликтов, позиционируя БРИКС как силу, содействующую миру, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Президент Бразилии призвал инвестировать в мир — БРИКС
    Фото: МИД Бразилии

    В ходе пленарного заседания на тему «Мир, безопасность и реформа глобального управления» президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны перераспределить расходы с военных целей на реализацию Повестки дня ООН на период до 2030 года.

    Он отметил, что недавнее решение НАТО подпитывает гонку вооружений, а мир сталкивается с беспрецедентным числом конфликтов со времен Второй мировой войны.

    Президент Бразилии призвал инвестировать в мир — БРИКС
    Фото: МИД Бразилии

    — Легче выделить 5% ВВП на военные расходы, чем выделить обещанные 0,7% на официальную помощь в целях развития. Это показывает, что ресурсы для реализации повестки дня на период до 2030 года существуют, однако они недоступны из-за отсутствия политической воли. Всегда легче инвестировать в войну, чем в мир, — заявил президент Бразилии. 

    Лула также подчеркнул роль стран-основателей БРИКС в построении «новой многополярной реальности для XXI века». Выступая за реформу глобального управления, он подчеркнул способность блока стать «силой, способной содействовать миру, а также предотвращать и урегулировать конфликты».

    — Мы можем заложить основу для обновленной системы управления. Чтобы преодолеть кризис доверия, с которым мы сейчас сталкиваемся, мы должны фундаментально реформировать Совет Безопасности, сделав его более легитимным, представительным, эффективным и демократичным, — отметил Лула.

    Заседания Совета Безопасности ООН часто проходят по хорошо известному сценарию: они заканчиваются потерей авторитета и параличом. В последнее время с Советом даже не консультируются перед началом военных действий.

    Бразилия осудила террористические действия в Кашмире и атаки ХАМАС. Вместе с тем, глава Бразилии отметил, что страна не может оставаться равнодушной к беспорядочным убийствам невинных мирных жителей в секторе Газа.

    Правительство Бразилии осудило нарушения территориальной целостности Ирана. Лула призвал стороны, вовлеченные в украинский конфликт, срочно начать прямой диалог, направленный на прекращение огня и прочный мир.

    Президент Бразилии также отметил кризис в мировой системе здравоохранения, в которой из-за абсурдных требований в отношении интеллектуальной собственности по-прежнему ограничивается доступ к лекарствам.

    Ранее сообщалось об участии казахстанской делегации в заседании первого дня Саммита БРИКС на тему «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект».

    Теги:
    В мире БРИКС Бразилия
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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