РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 11 Март 2026 | GMT +5

    Президент был одним из главных авторов новой Конституции — депутат Айдос Сарым

    По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости принятия новой Конституции накануне Курултая в Кызылорде, собрав членов рабочей группы. Об этом депутат рассказал, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сарым отметил, что Глава государства активно участвовал в разработке проекта новой Конституции и фактически стал одним из ее ключевых авторов.

    — Не секрет, что Глава государства с самых первых дней очень пристально наблюдал за работой Рабочей группы по парламентской реформе. Он принимал руководителя Рабочей группы, встречался с ее членами, высказывал свои идеи и давал наставления, — сказал Айдос Сарым.

    По его словам, необходимость принятия нового Основного закона стала очевидной после анализа большого количества предложений, поступивших от граждан.

    — Президент буквально накануне Курултая собрал членов Рабочей группы, анонсировал предстоящие большие изменения и заявил, что формат, глубина и огромное количество поступивших предложений позволяют говорить о необходимости принятия новой Конституции, — рассказал депутат.

    Сарым также отметил активное взаимодействие Президента с экспертным сообществом в ходе подготовки документа.

    — Вы сами были свидетелями, что в ходе работы Конституционной комиссии Глава государства несколько раз встречался с руководителем Конституционной группы. Он принимал руководителя Конституционного суда и представителей других организаций. Он был активным участником этого процесса. Я бы сказал, что наш Президент является одним из главных авторов и архитектором нового Основного закона. И это непреложная истина, — резюмировал Айдос Сарым.

    Ранее руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай рассказал в интервью о ходе подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции РК. 

    Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке

    Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года. 

    Теги:
    Мнение Депутаты Конституционная реформа Айдос Сарым
    Адия Абубакир
    Сейчас читают