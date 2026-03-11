Президент был одним из главных авторов новой Конституции — депутат Айдос Сарым

Сарым отметил, что Глава государства активно участвовал в разработке проекта новой Конституции и фактически стал одним из ее ключевых авторов.

— Не секрет, что Глава государства с самых первых дней очень пристально наблюдал за работой Рабочей группы по парламентской реформе. Он принимал руководителя Рабочей группы, встречался с ее членами, высказывал свои идеи и давал наставления, — сказал Айдос Сарым.

По его словам, необходимость принятия нового Основного закона стала очевидной после анализа большого количества предложений, поступивших от граждан.

— Президент буквально накануне Курултая собрал членов Рабочей группы, анонсировал предстоящие большие изменения и заявил, что формат, глубина и огромное количество поступивших предложений позволяют говорить о необходимости принятия новой Конституции, — рассказал депутат.

Сарым также отметил активное взаимодействие Президента с экспертным сообществом в ходе подготовки документа.

— Вы сами были свидетелями, что в ходе работы Конституционной комиссии Глава государства несколько раз встречался с руководителем Конституционной группы. Он принимал руководителя Конституционного суда и представителей других организаций. Он был активным участником этого процесса. Я бы сказал, что наш Президент является одним из главных авторов и архитектором нового Основного закона. И это непреложная истина, — резюмировал Айдос Сарым.

Ранее руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай рассказал в интервью о ходе подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции РК.

Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.



