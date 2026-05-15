Президент Азербайджана отметил стратегический характер сотрудничества с Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о дальнейшем укреплении союзнических отношений между Астаной и Баку. Об этом он сказал, выступая в Туркестане на неформальном саммите Организации тюркских государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил особое значение Туркестана в развитии двусторонних связей.

— Я очень рад находиться в древнем и богатом историко-культурном городе Туркестан. Туркестан — первый город-побратим культурной столицы Азербайджана, что имеет особое значение в наших братских отношениях, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сотрудничество двух стран носит стратегический характер и последовательно развивается.

— За последние пять лет это мой восьмой визит в Казахстан, тогда как Президент Токаев шесть раз посещал Азербайджан. Подписанная четыре года назад декларация подняла наши отношения на уровень союзничества, — отметил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира.