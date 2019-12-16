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вчера 19:26
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вчера 17:24
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Президент Армении поздравил народ Казахстана с Днем Независимости
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян поздравил народ Казахстана с Днем Независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
16 декабря по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Казахстана Президент Армении Армен Саркисян посетил Посольство Казахстана в Армении.
А. Саркисян передал свои искренние поздравления Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, отметив его вклад в построение независимого и современного Казахстана. Поздравления с Днем Независимости и свои теплые пожелания Армен Саркисян передал в адрес действующего Главы государства - Касым-Жомарта Токаева. Поздравляя весь казахстанский народ с этим праздником, армянский лидер пожелал ему успехов и процветания.
В свою очередь, Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев в ходе встречи с А. Саркисяном рассказал о новых политических и экономических трендах на пути государственного строительства Казахстана. В этом контексте он, в частности, отметил основные положения сентябрьского Послания Президента Казахстана К. Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
Подводя итоги уходящего года, стороны зафиксировали активный двусторонний диалог между Казахстаном и Арменией, а также обсудили перспективы казахстанско-армянских отношений с акцентом на проекты в образовательной сфере и сфере высоких технологий.
По окончании встречи Посол Т. Уразаев презентовал армянскому лидеру экземпляр «Антологии казахской литературы» на армянском языке, издание которой стало одним из ярких культурных событий уходящего года.
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