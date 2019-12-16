+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Армении поздравил народ Казахстана с Днем Независимости

16 Декабря 2019 22:12
Поделиться:
Президент Армении поздравил народ Казахстана с Днем Независимости

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян поздравил народ Казахстана с Днем Независимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение

16 декабря по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Казахстана Президент Армении Армен Саркисян посетил Посольство Казахстана в Армении.

А. Саркисян передал свои искренние поздравления Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, отметив его вклад в построение независимого и современного Казахстана. Поздравления с Днем Независимости и свои теплые пожелания Армен Саркисян передал в адрес действующего Главы государства - Касым-Жомарта Токаева. Поздравляя весь казахстанский народ с этим праздником, армянский лидер пожелал ему успехов и процветания.

В свою очередь, Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев в ходе встречи с А. Саркисяном рассказал о новых политических и экономических трендах на пути государственного строительства Казахстана. В этом контексте он, в частности, отметил основные положения сентябрьского Послания Президента Казахстана К. Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Подводя итоги уходящего года, стороны зафиксировали активный двусторонний диалог между Казахстаном и Арменией, а также обсудили перспективы казахстанско-армянских отношений с акцентом на проекты в образовательной сфере и сфере высоких технологий.

По окончании встречи Посол Т. Уразаев презентовал армянскому лидеру экземпляр «Антологии казахской литературы» на армянском языке, издание которой стало одним из ярких культурных событий уходящего года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Армения, День Независимости ,
Поделиться:

Автор:

Азамат Альмаганбетов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив