Президент Аргентины Хавьер Милей выигрывает промежуточные выборы в парламент

В парламенте его партия теперь будет занимать 64 места вместо 37: это позволит президенту легче проводить свои реформы и меньше опасаться блокад со стороны оппозиции.

Партия Милея La Libertad Avanza («Свобода продвигается вперёд») набрала 41,5% голосов в ключевой провинции Буэнос-Айрес, тем самым опередив правящую коалицию с 40,8 %.

Примечательно то, что на протяжении десятилетий этот регион оставался твердыней перонизма, но теперь радикальный реформатор поставил и там политический восклицательный знак.

Для Милея, который во время предвыборной кампании использовал бензопилу как символ курса на сокращение расходов, эта победа стала подтверждением правильности его стратегии. Несмотря на протесты и падение рейтинга, начали проявляться первые успехи его политики: инфляция снизилась, а бюджет страны впервые за многие годы вышел в профицит.

- Впервые за долгое время появилась чёткая линия движения, — говорят в Буэнос-Айресе.

Результаты выборов восприняли позитивно и в Белом доме: президент США Дональд Трамп поздравил Милея в Truth Social с его «потрясающей победой» и заявил:

- Он делает выдающуюся работу! Наше доверие к нему подтверждено аргентинским народом.

Милей считается гарантом стабильности: на финансовых рынках теперь ожидают роста акций и облигаций. Но ситуация в стране всё ещё остаётся напряжённой: многие аргентинцы страдают от падения покупательной способности, и уровень бедности по-прежнему высок.

После выборов Милей объявил о перестановках в кабинете министров, чтобы ускорить темп реформ.

Ранее мы писали о том, что суд Аргентины пожизненно дисквалифицировал бывшего политика-перониста, экс-президента Кристину Киршнер. Перонизм — аргентинская политическая идеология, основанная на взглядах президента Хуана Перона (с 1946 по 1955 год и с 1973 по 1974 годы) и представляющая собой комбинацию экономического национализма и патернализма.