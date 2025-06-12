Суд Аргентины пожизненно дисквалифицировал экс-президента Кристину Киршнер

Во вторник Верховный суд Аргентины оставил в силе решение о шестилетнем тюремном сроке для бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер. Это навсегда лишает её права занимать государственные должности.

Бывший политик была признана виновной в коррупции за то, что, по мнению суда, мошенническим путем раздала более 50 государственных должностей во время своего пребывания на посту первой леди и президента южноамериканского государства.

Решение суда в отношении Фернандес де Киршнер, нынешнего лидера аргентинского перонизма, побудило её сторонников выйти на улицы столицы Буэнос-Айреса в знак протеста.

Узнав о решении суда, протестующие перекрыли главные магистрали мегаполиса Рио-де-ла-Плата и ворвались в офисы «Canal 13» и «Todos Noticias», двух главных кабельных сетей Аргентины, которые считаются весьма критичными по отношению к экс-президенту.

Многие сторонники Киршнер утверждают, что члены Верховного суда имеют тесные связи с политическими соперниками бывшего президента и сферами экономической власти в Аргентине, что могло повлиять на решение суда; этот тезис бывшая глава государства и её команда отстаивали на протяжении многих лет.

Суд попросил министерство безопасности Аргентины создать центр содержания под стражей для 72-летней Фернандес. Адвокат Карлос Беральди сообщил C5N, что в связи с возрастом осуждённой защита просит, чтобы она отбывала домашний арест.

В приговоре также фигурируют бизнесмен Ласаро Баэс, бывший министр общественных работ Хосе Лопес и другие бывшие чиновники. В декабре 2022 года экс-президент уже была осуждена за мошенничество в сфере управления: судьи посчитали, что она благоприятствовала компаниям Баэса во время правления Киршнеров. В марте Верховный суд отклонил её просьбу о пересмотре тюремного приговора.

— Это три марионетки, которые отвечают перед теми, кто правит гораздо выше их, -сказала Фернандес де Киршнер вчера в своей эмоциональной речи у штаб-квартиры своей партии после того, как узнала о решении суда. — Это не оппозиция. Это концентрированная экономическая власть аргентинского правительства.

Грегорио Дальбон, один из адвокатов Фернандес, пообещал «передать это дело во все международные правозащитные организации».