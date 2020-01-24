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Президент - акиму столицы: Нужно постоянно заниматься благоустройством города

24 Января 2020 11:39
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Президент - акиму столицы: Нужно постоянно заниматься благоустройством города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев позитивно отозвался о работе, проводимой акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается Вас, как акима, я отмечаю активную работу с социальной точки зрения, встречи с жителями города. Особенно с той частью, которая является проблемной. Эта работа у Вас получается, Вы идете навстречу людям, объясняете нашу политику, объясняете возможности, которые у нас имеются с точки зрения удовлетворения тех потребностей, которые высказываются жителями столицы. Это очень важная работа, Вы должны ее продолжать», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Алтаю Кульгинову на расширенном заседании Правительства.

Вместе с тем, Глава государства отметил и некоторые недостатки в работе акима.

«В то же время очень остро стоит вопрос по обеспечению столицы и особенно окраин нашего города соответствующей социальной, жилищной, транспортной инфраструктурой. В целом, нужно постоянно заниматься благоустройством города. Вы должны нацелить районных акимов на эту активную работу. В том числе и одного из своих заместителей. Если соответствующего специалиста не хватает, возьмите, посоветуйтесь с Правительством, кого можно взять на эту работу», - сказал Президент.

«Поскольку все приезжающие люди, будь то казахстанцы или иностранцы, обращают внимание на некоторую неустроенность города. Я понимаю, что это связано с климатическими условиями, здесь не все просто, но нужно постоянно заниматься благоустройством города. Это фактически в хорошем смысле витрина нашего государства. Это мое замечание», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Серик Сабеков

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