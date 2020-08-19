Презентация сборника «Абай-175» на армянском языке состоялась в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване по случаю 175-летия Абая состоялась презентация сборника «Абай-175» на армянском языке. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По случаю 175-летия великого казахского поэта и философа Абая в Ереване в формате онлайн-конференции состоялась официальная презентация вышедшего в свет сборника «Абай-175». Презентация состоялась при участии широкой аудитории – армянских парламентариев, представителей министерств обеих стран, Союзов писателей Казахстана и Армении, журналистского и научного сообщества.

Выразив признательность составителям и переводчикам сборника, Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев отметил, что книги станут хорошим пособием для армянских специалистов и студентов, а также интересным литературным произведением для армянской читающей публики.

«Презентация сборника – это большое событие для казахстанско-армянских отношений. Интерес армянской публики к казахской литературе не угасает и сохранялся всегда. Эти книги станут хорошим пособием для специалистов в научных организациях, образовательных учреждениях. С их помощью армянские читатели смогут на своем родном языке ознакомиться с шедеврами казахской литературы, уже ставшей частью мировой», - отметил Посол Т. Уразаев.

В свою очередь заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян в ходе презентации выразил уверенность в том, что сборник вызовет огромный интерес у армянских читателей.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Абай оставил незабываемый след в мировой культуре, оказав большое влияние не только на казахскую национальную культуру, но и на всемирную культуру. Его произведения получили известность по всему миру благодаря новаторству, особому художественному вкусу, оригинальности и выразительности. Уверен, что сборник вызовет огромный интерес среди армянских читателей и будет способствовать дальнейшему развитию межкультурных связей между нашими странами», - отметил А. Мартиросян.

После презентации издания будут направлены во все научные организации и образовательные учреждения Армении, а также в армянские государственные институты, имеющие свои библиотеки. Часть экземпляров будет направлена в фонды казахстанских институтов литературы, языкознания, в библиотеку Первого Президента, библиотеку МИДа Казахстана, а также в Союзы писателей обеих стран.