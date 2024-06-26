Превратили остановки в уборные – аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов раскритиковал состояние остановочных павильонов и уборных на трассах республиканского и областного значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Темы придорожного сервиса коснулись на заседании акимата во время обсуждения вопроса ремонта дорог. По информации и.о. руководителя филиала АО «НК «Казавтожол» Каната Усербаева, на дорогах республиканского значения установлены шесть теплых туалетов.

- В Жамбылском районе идет средний ремонт дорог, где будет обустроена площадка для отдыха. Заключили меморандум с предпринимателями о том, что они будут развивать придорожный сервис, устанавливать теплый туалет. По области 50 площадок отдых, из них 10 отдали предпринимателям в пользование. Они ставят теплые туалеты, предоставляют придорожный сервис. На дороге «Кокшетау-Омск» тоже сделали площадку, решаем вопрос по установке теплого туалета, - сообщил К.Усербаев.

Г.Нурмухамбетов возмутился состоянием действующих объектов придорожного сервиса.

- Недавно встречался с представителями туристического бизнеса в Айыртауском районе. Мне задавали вопросы не только по состоянию дорог, но и придорожному сервису. В районах всегда смотрю состояние остановочных павильонов, есть ли у нас урны для мусора. К сожалению, не все в хорошем состоянии. По республиканской трассе даже у новых остановочных павильонов санитарные узлы в страшном состоянии. Заросли, внутри очень грязно. Вы все остановочные павильоны превратили в уборные. Нет контейнеров. Люди на этих остановках ждут автобусы, бросают мусор везде, потому что нет урны. По всем дорогам в области все остановочные площадки и павильоны снабдите контейнерами для мусора, соответствующим оборудованием, которое должно быть по нормам. Уборные должны быть в хорошем состоянии. Везде наведите порядок, - поручил Г.Нурмухамбетов заинтересованным ведомствам.

Состояние придорожного сервиса – проблема, которая в регионе длится на протяжении многих лет. Еще в 2017-м году пришедший в регион Кумар Аксакалов был шокирован объектами вдоль дорог. Позже появилось его хлесткое выражение про настроенные хибары с антисанитарными условиями. В 2021-м году на автодорогах республиканского значения из 117 объектов придорожного сервиса национальному стандарту соответствовали 69.

С 2022-го года приняли новые меры государственной поддержки туризма. В том числе возмещение 10% от затрат на строительно-монтажные работы при строительстве или реконструкции объектов турдеятельности, объектов придорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту, субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тысяч тенге ежемесячно.