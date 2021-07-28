Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата раскритиковал работу по ремонту дорог республиканского значения в регионе. Он считает, что в некоторых случаях средства используются нерационально, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь шла об участке автодороги от села Даут до районного центра Кишкенеколь, с ремонтом которого, по словам главы региона, явно затянули время.

«До райцентра 50 км не дотянули. Сколько лет уже говорим об этом. Зачем этот вантовый мост вокруг Петропавловска? Там надо было в первую очередь сделать. В прошлом году надо было проектирование завершить. Райцентр столько лет уже сидит без дорог, самая плохая дорога там. А вы тратите деньги на обход вокруг Петропавловска. Это же не совсем рационально», - сказал К.Аксакалов.

Аким области считает, что нужно перераспределить средства и завершить участок дороги уже в этом году.

«Особой» критике подвергся придорожный сервис. На территории области на республиканских дорогах 115 объектов придорожного сервиса. Из них только 57% соответствуют нацстандарту. По словам руководителя филиала АО «НК «Казавтожол» Куаныша Искендирова, в этом году планируют реконструировать АЗС, ввести в эксплуатацию два кафе. Они будут соответствовать нацстандарту. Остальные же нужно доукомлектовывать. С предпринимателями работают, но из-за пандемии у многих не хватает средств.

«Постоянно будут находиться какие-то причины. Сколько лет уже проблема решается. Нет ни одного нормального заведения, куда могли бы заходить пассажиры. Это же ваша зона ответственности, работайте совместно с заинтересованными службами. Планы на этот год мизерные. Это полное отсутствие работы. Работайте с районными акиматами. Сваливаете вину друг на друга. Понастроили хибар вдоль наших дорог, где полнейшая антисанитария. И гордимся, что пару туалетов поставили», - сказал К.Аксакалов.

Площадки отдыха филиал готов передать в безвозмездное пользование предпринимателям, которые смогут там поставить модульные павильоны. Аким области напомнил, что печальный опыт с передачей земельных участков вдоль дорог у региона имеется.

«Все должно быть четко прописано. Я помню, как два года назад в районе М.Жумабаева предприниматели показывали картинки, прям евростандарт. Что в итоге? Очередную хижину попытались построить, которая близко не подходит к стандартам. Землю теперь забрать не могут. Потому что все процедуры не прописаны, не отрегулированы правильно. Так и появляются эти полуразвалившиеся сооружения», - подчеркнул К.Аксакалов.

Общая сеть республиканских дорог по области составляет 1970 км. В этом году на реконструкцию, капитальный и средний ремонты и на содержание дорог запланировали 8,3 млрд тенге. Уже освоили 30%.