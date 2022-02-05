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Поток туристов увеличился в СКО

5 Февраля 2022 23:53
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Поток туристов увеличился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Почти на 80% увеличилось количество туристов в Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития заместитель акима области Даурен Жандарбек заявил, что, несмотря на карантинные меры, туристические объекты региона получили большие послабления, чем в других областях. Рост оказанных услуг в этой сфере возрос в два раза. Количество туристов возросло на 79%.

«За 9 месяцев прошлого года количество туристов, посетивших Имантауско-Шалкарскую курортную зону, увеличилось на 39% - до 25 тысяч человек. У нас отдыхают больше, чем в Зерендинской курортной зоне. За этот же период Зеренду посетили
13,4 тысячи человек», - заявил Д. Жандарбек.

В курортной зоне функционируют 40 баз отдыха. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов размещения. Обещают открыть обновленный санаторий «Шалкар Су» и к концу года начать там лечебные процедуры.

На круглогодичный режим работы перешли шесть баз отдыха. В этом году планируют работать еще четыре турбазы не только в летний период.

«С начала этого года приняты новые меры государственной поддержки туризма. В том числе возмещение 10% от затрат на строительно-монтажные работы при строительстве или реконструкции объектов турдеятельности, объектов придорожного сервиса, соответствующие Национальному стандарту. При приобретении туравтобусов не менее 8 посадочных мест возмещается до 25% от его стоимости. Субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тысяч тенге ежемесячно», - добавил Д. Жандарбек.

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#Северо-Казахстанская область   #Туризм   #Акимат   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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