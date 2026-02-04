Превышение эконорм у автотранспорта выявили в Алматы

Проверки проводились ТОО «Eco Almaty» совместно с департаментом полиции Алматы в разных районах мегаполиса с использованием инструментальных замеров.

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды города, на пересечении улиц Саина и Дулати специалисты проверили 30 автомобилей. В результате у 16 из них зафиксировано превышение допустимых экологических показателей. Из них два нарушения выявлены у транспортных средств с дизельными двигателями, еще 12 — у автомобилей с бензиновыми двигателями.

Дополнительные проверки были организованы на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Бекмаханова. Здесь осмотрено 20 автотранспортных средств. Превышение экологических нормативов выявлено у шести автомобилей с дизельным топливом.

По итогам проверок 50 автотранспортных средств в отношении нарушителей составлено 22 административных протокола. В соответствии со стаитей 334 части 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», эксплуатация автотранспортных и других передвижных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышают установленные нормативы, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 месячных расчетных показателей, на юридических лиц — 100 МРП.

Контроль автотранспорта осуществляется в рамках Правил охраны атмосферного воздуха города Алматы, утвержденных 30 декабря 2025 года. Документ направлен на усиление экологического контроля за источниками выбросов, включая автотранспорт, и на снижение уровня загрязнения воздуха, особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.

Ранее заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев сообщил, что в прошлом году 189 тысяч тонн загрязняющих веществ было зафиксировано в Алматы. Согласно статистике, выбросы от автомобилей составляют 112 тысяч тонн или 60% выбросов в Алматы.