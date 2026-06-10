Госпремия имени Абая — 2026: комиссия рассмотрела 32 работы в области литературы и искусства

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Членами комиссии рассмотрено 32 работы в области литературы и искусства, выдвинутые на соискание данной Государственной премии.

Члены комиссии, в состав которой входят представители творческой интеллигенции, заслушали информацию заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой о работах, поступивших на соискание Государственной премии.

По результатам голосования Комиссией определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V Национальном курултае заявил о необходимости включения «Слов назидания» Абая в список документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».