Преступность в Казахстане снизилась на 10%

В МВД состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года и определены ключевые задачи на предстоящий период, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Открывая заседание, министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что с 1 июля вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, закрепившая на конституционном уровне принцип «Закон и Порядок».

— Как подчеркнул Глава государства, этот принцип должен стать фундаментом деятельности государственных органов и общества в целом. Для органов внутренних дел это означает безусловное соблюдение и обеспечение законности, формирование культуры правопослушного поведения, усиление профилактики и бескомпромиссную борьбу с преступностью. Именно эти направления остаются основой по построению Справедливого Казахстана, — сказал Ержан Саденов.

По итогам первого полугодия преступность в стране снижена на 10% (или на 4919 преступлений), в том числе по всем основным категориям. Улучшена раскрываемость, повышена эффективность оперативно-розыскной и следственной работы.

Благодаря профилактическим мерам сократилось количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, несовершеннолетними, в состоянии алкогольного опьянения, а также в общественных местах и сфере семейно-бытовых отношений.

Одним из результатов системной профилактической работы стало снижение имущественной преступности. Количество краж сократилось на 16,4%, скотокрадств — на 15,8%. Работа по противодействию скотокрадству остается в числе приоритетов, поскольку для многих сельских жителей сохранность поголовья напрямую связана с устойчивостью домашнего хозяйства и благополучием семьи.

Министр подчеркнул, что положительная динамика не является поводом для самоуспокоения, а наоборот должна стать стимулом для дальнейшего повышения эффективности работы органов внутренних дел. На заседании дана принципиальная оценка деятельности отдельных территориальных подразделений и служб, где сохраняются недостатки и упущения. Руководителям поручено обеспечить персональную ответственность за результаты работы, оперативно устранить выявленные недостатки и повысить эффективность управления.

Напомним, что с начала 2026 года следователи МВД внесли около 45 тысяч представлений в государственные органы и организации для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений.