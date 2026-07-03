Более двух тысяч должностных лиц в РК наказали за бездействие, способствовавшее преступлениям

С начала 2026 года следователи МВД внесли около 45 тысяч представлений в государственные органы и организации для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Следственный департамент МВД продолжает системную работу по обеспечению законности при расследовании уголовных дел, защите прав граждан и возмещению ущерба потерпевшим.

— Следственным департаментом Министерства внутренних дел проводится работа, направленная на защиту конституционных прав граждан, обеспечение законности при расследовании уголовных дел, возмещение причиненного преступлениями ущерба, неотвратимость уголовной ответственности виновных лиц, а также предупреждение правонарушений. Сегодня одним из действенных инструментов профилактической работы является институт внесения представлений, предусмотренный статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса. С начала года по расследуемым уголовным делам в государственные органы, учреждения и организации внесено порядка 45 тысяч представлений, — сообщил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.

По результатам их рассмотрения приняты конкретные меры по укреплению общественной безопасности: в социально неблагополучных районах, объектах торговли и развлекательных заведениях дополнительно установлено около двух тысяч камер видеонаблюдения; на 155 аварийно-опасных участках дорог улучшена инфраструктура: установлены системы освещения, светофоры, дорожные знаки и разметки; на 56 объектах усилены меры безопасности и модернизированы системы охраны; в образовательных учреждениях проведено свыше 60 профилактических мероприятий.

— Кроме того, восемь условно осужденных, повторно совершившие преступления, направлены для отбывания наказания в места лишения свободы. Прекращена деятельность четырех субъектов незаконной деятельности, ограничено время работы 15 кафе и ночных клубов. Среди конкретных примеров — приостановление деятельности одного из лаундж-баров города Павлодара после расследования факта хулиганства, произошедшего в январе этого года. По факту возгорания пассажирского автобуса на автодороге Аксу-Аюлы — Балхаш в Карагандинской области, повлекшего гибель малолетнего ребенка, по представлению следователя проведена сплошная проверка пассажирских автобусов. По ее результатам к административной ответственности привлечены 199 водителей и владельцев автобусов, в том числе 55 лиц — за переоборудование салонов под лежачие места без соответствующего разрешения. По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено более двух тысяч должностных лиц, бездействие которых способствовало совершению преступлений, а также свыше 500 лиц привлечены к административной ответственности за непринятие мер по их рассмотрению, — отметил Самат Аисов.

По словам спикера, особое внимание уделяется возмещению ущерба потерпевшим. На сегодняшний день ущерб по оконченным уголовным делам составил более 72 млрд тенге, из которых обеспечено возмещение свыше 34 млрд тенге.

К примеру, в Астане по факту интернет-мошенничества в отношении 111 потерпевших с причинением ущерба на сумму более 140 млн тенге обеспечено полное возмещение ущерба. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество общей стоимостью более 29 млрд тенге.

В частности, в Алматинской области по уголовному делу о мошенничестве наложен арест на имущество двух ТОО, включающее 28 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 7 млрд тенге.

— Дополнительно реализуется механизм социальной поддержки граждан — Фонд компенсации потерпевшим. Право на получение компенсации предусмотрено по 124 составам преступлений, а размер выплат составляет от 30 до 50 МРП. С начала функционирования фонда выплаты получили более пяти тысяч потерпевших на сумму свыше 831 млн тенге, — рассказал спикер.

Особое внимание уделяется формированию кадрового потенциала и подготовке будущих следователей и дознавателей. Данная работа проводится как через систему ведомственного образования, так и во взаимодействии с юридическими факультетами гражданских ВУЗов. С целью привлечения молодых специалистов и их ранней профориентации с 2019 года реализуется программа дуального обучения студентов юридических факультетов. На сегодняшний день заключено 40 меморандумов о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, функционируют 47 студенческих клубов, объединяющих 1524 студента. Более 100 выпускников после получения дипломов планируют трудоустройство в органы внутренних дел.

— Как видим, проводимая работа охватывает широкий спектр задач — от профилактики правонарушений и возмещения ущерба потерпевшим до подготовки будущих кадров для органов внутренних дел. Реализация указанных мер позволяет не только повышать эффективность профилактической деятельности, но и формировать безопасную среду для граждан, — отметил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.

Ранее сообщалось, что 38 уголовных дел против ОПГ возбудили в Казахстане с начала года.