Преступление из-за решетки: в Семее осужденный получил новый срок

Как установлено в ходе судебного разбирательства, находясь в учреждении уголовно-исполнительной системы №20 города Семей, мужчина через мессенджеры WhatsApp и Telegram рассылал видеозаписи и тексты, содержащие идеи радикализма и оправдание насилия.

— Подсудимый направлял гражданке Б.Л. материалы религиозно-экстремистского характера, где звучали призывы к вооруженному джихаду и враждебные высказывания в адрес представителей других религий. Экспертизы подтвердили наличие признаков пропаганды терроризма и религиозной розни, — сообщили в пресс-службе суда области Абай.

Суд признал действия мужчины преступлением, предусмотренным частью 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан — пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций.

— С учетом характера преступления, рецидива и высокой общественной опасности суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, — отметили в суде.

С частичным присоединением не отбытого срока по предыдущему приговору окончательный срок составил 10 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.



Ранее сообщалось, что в Алматы предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами.