РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:58, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Преступление из-за решетки: в Семее осужденный получил новый срок

    В Семее суд приговорил заключенного к 10 годам лишения свободы за распространение экстремистских материалов прямо из колонии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма
    Фото: ДП Шымкента

    Как установлено в ходе судебного разбирательства, находясь в учреждении уголовно-исполнительной системы №20 города Семей, мужчина через мессенджеры WhatsApp и Telegram рассылал видеозаписи и тексты, содержащие идеи радикализма и оправдание насилия.

    — Подсудимый направлял гражданке Б.Л. материалы религиозно-экстремистского характера, где звучали призывы к вооруженному джихаду и враждебные высказывания в адрес представителей других религий. Экспертизы подтвердили наличие признаков пропаганды терроризма и религиозной розни, — сообщили в пресс-службе суда области Абай.

    Суд признал действия мужчины преступлением, предусмотренным частью 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан — пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций.

    — С учетом характера преступления, рецидива и высокой общественной опасности суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, — отметили в суде.

    С частичным присоединением не отбытого срока по предыдущему приговору окончательный срок составил 10 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

    Ранее сообщалось, что в Алматы предотвратили теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами.

    Теги:
    Семей Терроризм Тюрьма Приговор Суды
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают