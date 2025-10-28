В Алматы предотвратили теракт
В сентябре 2025 года на стадии приготовления был предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.
Как сообщили в ведомстве, все они арестованы, ведется следствие.
— Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана, — сообщили в КНБ.
Информация о ходе расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шесть лиц.
Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.