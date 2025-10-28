В Алматы предотвратили теракт

Как сообщили в ведомстве, все они арестованы, ведется следствие.

— Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана, — сообщили в КНБ.

Информация о ходе расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шесть лиц.

Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.