    10:29, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы предотвратили теракт

    В сентябре 2025 года на стадии приготовления был предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в ведомстве, все они арестованы, ведется следствие.

    — Наряду с этим, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана, — сообщили в КНБ.

    Информация о ходе расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шесть лиц.

    Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы.

