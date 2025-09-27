Николай Радостовец: Сегодня рабочая профессия – это стабильная работа и зарплата

По его словам, текущий год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, что особенно символично, поскольку именно трудовые коллективы являются опорой экономики, а рабочие профессии – основой индустриального развития страны.

- Горно-металлургический комплекс традиционно занимает ключевое место в промышленности Казахстана. Здесь сосредоточены крупнейшие предприятия, формирующие значительную часть экспорта и обеспечивающие занятость населения в регионах. Если раньше у кого-то складывалось впечатление, что горняки и металлурги работают киркой или лопатой, то сейчас многие процессы цифровизированы. Есть карьеры, где уже не требуются водители. Это новое качество работы, - сказал Николай Радостовец.

Он подчеркнул важность возрождения престижа рабочих профессий.

- Я надеюсь, что люди, работающие в ГМК, снова будут пользоваться уважением в обществе. В 60-е годы горняки и металлурги были в почете, и сегодня нужно вернуть это отношение, – отметил Николай Радостовец.

По его словам, современный рабочий в Казахстане имеет устойчивую занятость и возможности для развития.

- Сегодня рабочая профессия – это стабильная работа, достойная зарплата, социальный пакет и гарантированные выплаты. Наши работники участвуют в конкурсах, мастер-классах, обмениваются опытом за рубежом, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Астане прошел республиканский форум «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященный празднованию Дня труда.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, какие рабочие специальности будут востребованы в Казахстане в ближайшем будущем, а также о том, что среди детей в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены более 15 тысяч.

При каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах, можно прочитать здесь.

От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики Казахстана.