Пресс-служба Президента РК запустила Telegram-канал «Борт N1»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Президента РК в социальной сети Telegram запустила канал «Борт N1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«1 марта этого года пресс-служба Президента в социальной сети Telegram запустила канал «Борт N1». Наш телеграм-канал будет в оперативном режиме публиковать новости, анонсы, экспресс-аналитику, инфографику, неофициальные фото и видео с мероприятий, а также другие сообщения. Уважаемые пользователи социальных сетей! Приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Будьте в курсе последних новостей о деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева», - написал в Facebook Берик Уали.