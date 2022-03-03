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Пресс-служба Президента РК запустила  Telegram-канал «Борт N1»

3 Марта 2022 19:15
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Пресс-служба Президента РК запустила  Telegram-канал «Борт N1»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Президента РК в социальной сети Telegram запустила канал «Борт N1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

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«1 марта этого года пресс-служба Президента в социальной сети Telegram запустила канал «Борт N1». Наш телеграм-канал будет в оперативном режиме публиковать новости, анонсы, экспресс-аналитику, инфографику, неофициальные фото и видео с мероприятий, а также другие сообщения. Уважаемые пользователи социальных сетей! Приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Будьте в курсе последних новостей о деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева», - написал в Facebook Берик Уали.


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#Президент Казахстана   #Интернет  
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