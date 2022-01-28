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Препятствий на вывоз картофеля не было – Минсельхоз РК

28 Января 2022 21:41
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Препятствий на вывоз картофеля не было – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК в связи с простоем вагонов на границе доводит до сведения, что по информации АО «НК «Қазақстан темір жолы» работниками таможенного поста «Станция Сарыагаш» на межгосударственном стыковом пункте были задержаны 40 вагонов картофеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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«При проверке фитосанитарных сертификатов на указанные партии товаров государственными инспекторами Комитета государственной инспекции в АПК выяснилось, что они выданы до введения запрета, в этой связи со стороны Министерства сельского хозяйства РК каких-либо препятствий на вывоз указанных товаров не было.

Действия Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК не являлись причиной задержки и не препятствовали вывозу. По мнению Минсельхоза, данные товары должны были быть выпущены с территории РК, в виду соответствия нормам законодательства», - сообщили в пресс-службе министерства.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК в настоящее время уже приняты меры по выпуску указанных объемов с территории Казахстана.

«Также сообщаем, что сегодня по инициативе Министерства сельского хозяйства РК, на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о введении квотирования товарного и семенного картофеля с февраля по апрель (включительно) 2022 года и отмене запрета на экспорт моркови», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, на станции Сарыагаш Туркестанской области были задержаны 40 вагонов с картофелем, доставляемые в Узбекистан.


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#КТЖ   #Туркестанская область   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Регионы  
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