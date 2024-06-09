Стиль исследовательской работы казахстанского историка-медиевиста Жаксылыка Сабитова напоминает работу следователя — анализ фактических данных, установление авторов этих данных, свидетелей произошедшего, сопоставление с данными от других свидетелей и из других источников, определение правдивости «показаний». Жаксылык Сабитов — директор созданного по поручению Президента РК научно-исследовательского института изучения Улуса Джучи (Золотой Орды), один из немногих современных ученых, занимающихся пока еще малоизученной средневековой историей Казахстана периода до XVIII века. Корреспонденту агентства Kazinform историк рассказал о значении личности Джучи и направлениях своей работы по изучению этой выдающейся исторической личности.

— Жаксылык Муратович, какое, по Вашему мнению, значение в казахстанской историографии имеет личность Джучи?

— Если говорить о том, какое значение в казахстанской историографии имеет Джучи, то, безусловно, его можно сравнить с тем же Рюриком, который стал основателем княжеской династии Рюриковичей в Киевской Руси. Можно также сравнить его с основателями династии Каролингов, то есть, теми мажордомами, которые заложили основу этой крупной европейской королевской династии.

Джучи положил начало династии, которая правила на территории Казахстана буквально до второй половины XIX века. Помимо этой династии, которая являлась правящей, были и другие потомки Джучи, которые также играли большую роль на протяжении истории Казахстана. Влияли и после того, как ханскую власть отменили и когда ханов, по сути, уже не стало. Это Алихан Букейханов, Санжар Асфендияров, Ермахан Бекмаханов и многие другие известные личности, которые тоже были потомками Джучи.

— Можете назвать наиболее интересные работы казахстанских и зарубежных историков?

— Если говорить о наиболее интересных работах и наших историков, и зарубежных коллег, то их очень много. Одной из ранних работ является работа Зардыхана Кинаята о Джучи. Из последних опубликованных статей я бы выделил работу Агатая Откирбая о Джучи на английском языке в Золотоордынском обозрении. Вышла научная книга Артема Порсина по Джучи. Вызывает интерес коллективная книга Эммы Усмановой и Каната Ускенбая о мавзолее Джучи.

— Занимались ли Вы исследованиями этой исторической личности? Может, что-то интересное удалось найти?

— Я изучал эту выдающуюся историческую личность только в контексте некоторых моментов. Первое — это, безусловно, его семья, его жены, его дети. По разным историческим источникам у него было до сорока только сыновей, и мы знаем имена только двадцати сыновей. А у каждого из них была своя очень интересная история. Лично мне было интересно изучить историю его жен и его детей, потому что каждый из его сыновей оставил определенный след в казахстанской истории. Например, его тринадцатый сын Тука-Тимур является предком казахских ханов, он правил в Крыму и даже чеканил свою монету. Это в тот период, когда в Золотой Орде наблюдалась некоторая неопределенность. Монеты 1260-х годов крымского правителя Тука-Тимура — это, получается, монеты предка казахских ханов.

Еще одним важным исследованием для меня было изучение существовавшей тогда элиты Улуса Джучи в эпоху самого Джучи. То есть, мы знаем, что там были представители различных племен, среди которых известный в казахском фольклоре Майкы би, он же Байку Хушин, по другим источникам. Были и другие — например, Тука-Тимур из рода кунгират (конырат). Он жил в эпоху Джучи и одним из первых принял ислам, приняв новое имя Муса, тоже интересная личность. Кипчакский князь Аккобек, принявший сторону Джучи и Бату. Мне интересны те люди, которые жили в эпоху Джучи, то есть это его семья, жены, дети, а также окружение — его соратники, эмиры.

— Какое, по Вашему мнению, значение имеет историческая личность Джучи для развития казахской государственности?

— Джучи, безусловно, играет ключевую роль для нашей государственности. Потому что именно он заложил основы целого периода истории, который охватывает фактически огромную часть нашей национальной истории. Если мы возьмем историческую хронологию с древних времен, то в древности была своя эпоха, потому в средневековье был период правления династии Шин, которая правила и среди каганатов, и среди карлуков. А вот именно третья эпоха — это уже время правления Джучи и его потомков. Эта эпоха длилась с XIII по XIX века. Поэтому, безусловно, Джучи очень важен для ключевых моментов нашей истории, именно он заложил основы появления Золотой Орды — Улуса Джучи, и все наши ханы в последующем были его прямыми потомками.

— Жаксылык Муратович, в каком ключе ведется преподавание в казахстанских вузах темы по Джучи?

— Пока в наших казахстанских высших учебных заведениях темы по изучению истории Джучи нет. Это вопрос времени, мы только сейчас начинаем акцентировать на нем внимание. И, я думаю, что, безусловно, эта историческая тема скоро появится в наших вузах и будет представлена очень широко в школьных учебниках. Конечно же, в обозримом будущем появятся и настольные игры по Джучи, и комиксы для детей, и детские книжки. Сегодня задача нашего исторического сообщества состоит в том, чтобы открывать новые сведения по истории Казахстана, исследовать, популяризировать и публиковать на разных языках для различных категорий читателей.

Жаксылык Сабитов — историк, участвующий в написании новой академической истории Казахстана, директор Научного института изучения улуса Джучи Комитета науки МНВО РК, доктор PhD. Автор аналитических материалов по вопросам высшего образования, науки, истории Центральной Азии, мифологизации истории, исторической памяти, латинизации алфавита, международным отношениям, внутренней политике. Совместно с казахстанскими генетиками собрал обширную генетическую базу данных этногенеза казахов.

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