Улус Джучи: что изучают школьники по истории Золотой Орды

В этом году исполняется 800 лет с момента образования Улуса Джучи (Золотой Орды). Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае, прошедшем в Атырау, отметил особую роль Улуса Джучи в истории Казахстана. Какие сведения о нем включены в школьные программы в нашей стране, корреспонденту агентства Kazinform рассказали в Министерстве просвещения.

Как сообщает Министерство, сведения об Улусе Джучи имеются в учебниках для 6-го и 10-го класса.

- В соответствии с типовой учебной программой по предмету «История Казахстана» для 5-9 классов и 10-11 классов среднего или общего среднего уровней образования, в учебниках для 6 и 10 классов содержится информация об эпохе Золотой Орды, касающаяся Улуса Джучи, развития улусной системы на территории Казахстана, – говорится в ответе Министерства.

Учебник по истории Казахстана для 6-го класса напечатан в 2018 году в издательствах «Мектеп» и «Атамура». В него включены две главы об Улусе Джучи.

- В учебнике есть сведения об империи Чингисхана и улусах, а также об образовании Золотой Орды (Улуса Джучи). Ученики знакомятся с характером тюрко-монгольской империи, созданной Чингисханом. Вместе с тем, наряду с информацией об улусах, созданных наследниками Чингисхана - Шагатаем, Угедеем, Толе - даются сведения об улусе старшего сына Чингисхана – хана Жошы, о создании улуса и его территориях. Таким образом, ученики, узнавая о преемственности в устройстве государств, изучают развитие системы улусов на территории Казахстана. По карте империи, созданной Чингисханом и его наследниками, они анализируют путь превращения государства Золотая Орда в огромную империю, – сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

В учебнике по истории Казахстана для 10-го класса (издательство «Мектеп», 2019 год) есть глава «Этногенез и этнические процессы на территории Казахстана в монгольскую эпоху». В ней рассматриваются периоды происхождения казахов, возникновение этнонима «казах», важность этногенеза казахов при создании Казахского ханства и культурно-генетического кода.

- В учебник включены темы «Развитие системы улусов на территории Казахстана», «Геополитическая активность государств в XIII-XV веках и их влияние на исторические процессы в Евразии». Ученики знакомятся с государственным устройством Улуса Джучи (Золотой Орды), получают сведения об отношениях Золотой Орды и Руси. Дети узнают о преемственности в государственном устройстве по указанным темам, изучают развитие системы улусов в Казахстане. У детей формируются знания об основных периодах и особенностях социального, культурного, политического и экономического развития общества на территории Казахстана, начиная с древних времен до эпохи Золотой Орды (Улуса Джучи), – говорится в ответе Министерства.

Также Министерство просвещения также сообщило, что учебники будут обновляться и в них будут включены новые сведения об Улусе Джучи.