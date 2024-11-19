Премьер РК: Мы будем развивать агронауку с внедрением лучших мировых практик

- На базе Актюбинского филиала Национального аграрного научно-образовательного центра создается Институт коневодства. Министерству сельского хозяйства до конца текущего года завершить все необходимые процедуры для его полноценного функционирования уже в следующем году, - поручил О. Бектенов.

Премьер также напомнил о поручении Главы государства в 2028 году довести объем отечественного семенного фонда до 80%, в том числе элитных семян – не менее 15%.

- Необходимый потенциал у нас есть. Научные институты уже выводят сорта семян, которые значительно повышают урожайность. Мы будем и далее развивать агронауку с внедрением лучших мировых практик. Министерствам сельского хозяйства и науки надо подготовить системные решения по этому вопросу, - сказал Олжас Бектенов.

Напомним, в Актобе создано ТОО «Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства», учредителем которого является Национальный аграрный научно-образовательный центр.

Проработать вопрос о создании Института коневодства в Казахстане в кратчайшие сроки - такую задачу поставил Глава государства в своем выступлении на первом Форуме работников сельского хозяйства, прошедшем 15 ноября в Астане.

В последние годы поголовье лошадей в Казахстане значительно выросло и достигло 4,3 миллиона. К сожалению, не говоря уже об экспорте конины, сбыт ее даже в местные крупные торговые сети стал большой проблемой для наших сельчан. В проблемах отрасли разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Ранее сообщалось, что более 700 млн тенге субсидий выделят на развитие отечественной породы лошадей.