Институт коневодства и кормопроизводства создали в Казахстане

Проработать вопрос о создании Института коневодства в Казахстане в кратчайшие сроки - такую задачу поставил Глава государства в своем выступлении на первом Форуме работников сельского хозяйства, прошедшем 15 ноября в Астане.

- Во исполнение поручения Президента страны в Актобе, на базе Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции создано ТОО «Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства», учредителем которого является Национальный аграрный научно-образовательный центр. Основные задачи нового института — проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей, активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки. Сегодня институт ставит перед собой амбициозную задачу — увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет, - сообщили в Минсельхозе.

Как пояснили в ведомстве, расширение ареалов разведений местных пород лошадей, таких как костанайская и адайская, а также высокопродуктивных мугалжарских и кушумских генотипов и казахских лошадей типа жабе мясо-молочного направления становится важной задачей для селекционно-племенной работы. Для этого планируется создать информационный банк данных, который будет хранить сведения о различных генетических группах лошадей, банк семени и эмбрионов, построить лабораторию иммунной генетики с пунктом искусственного осеменения кобыл. Также будет проводиться работа по подготовке специалистов-коневодов. Создание специализированной ветеринарной клиники для лошадей значительно повысит уровень ветеринарного обслуживания и будет способствовать улучшению здоровья и благополучия лошадей.

- Приоритетными направлениями научных исследований до 2035 года в продуктивном коневодстве будут повышение генетического потенциала лошадей отечественной популяции селекционными, технологическими методами и широкое внедрение в товарные хозяйства разных регионов Казахстана. Все это позволит обеспечить рост продуктивности разводимых пород на 20-25%. Ключевым аспектом успешной реализации намеченных планов станет интеграция с зарубежными научно-исследовательскими центрами, университетами и лабораториями международного стандарта. Реализация совместных научно-технических программ и обмен информацией помогут внедрить передовые практики в казахстанское коневодство и сделать его более конкурентоспособным на международной арене, - пояснили в пресс-службе МСХ.

В последние годы поголовье лошадей в Казахстане значительно выросло и достигло 4,3 миллиона. К сожалению, не говоря уже об экспорте конины, сбыт ее даже в местные крупные торговые сети стал большой проблемой для наших сельчан. В проблемах отрасли разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Ранее сообщалось, что более 700 млн тенге субсидий выделят на развитие отечественной породы лошадей.