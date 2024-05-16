Премьер-министра Малайзии встретили в Акорде

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Акорда

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт Президенту Казахстана и Премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.

Напомним, в рамках встреч с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены вопросы всестороннего развития казахстанско-малазийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. О взаимоотношениях двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.