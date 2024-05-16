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    17:34, 16 Май 2024 | GMT +6

    Премьер-министра Малайзии встретили в Акорде

    Премьер-министра Малайзии встретили в Акорде
    Фото: Акорда

    В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций.

    Премьер-министра Малайзии встретили в Акорде
    Фото: Акорда

    Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт Президенту Казахстана и Премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

    По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров. 

    Напомним, в рамках встреч с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены вопросы всестороннего развития казахстанско-малазийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. О взаимоотношениях двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Акорда Президент Малайзия Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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