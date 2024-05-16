Премьер-министр Малайзии посетит Казахстан с официальным визитом

Казахстан 16 мая с официальным визитом посетит Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В рамках встреч с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены вопросы всестороннего развития казахстанско-малазийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. О взаимоотношениях двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Казахстан – главный торговый партнер Малайзии

Казахстан является главным торгово-экономическим партнером Малайзии в центральноазиатском регионе. В настоящее время между двумя странами имеется существенный потенциал для кооперации в сфере торговли и инвестиций, особенно в рамках Совместного торгово-экономического комитета.

По данным Министерства иностранных дел РК, во время визита Премьер-министра Малайзии состоится «круглый стол» в Астане с участием предпринимателями с целью наращивания деловых связей между двумя странами.

Товарооборот между странами вырос на 64%

В 2023 году Казахстан стал самым крупным торговым партнером из стран центральноазиатского региона: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 64% и составил $246,5 млн (экспорт- $33,1 млн, импорт – $213,4 млн). В 2022 году - $150,4 млн (экспорт – $1,2 млн, импорт – $149,2 млн).

Фото: Александр Павский / Kazinform

Наша страна экспортирует в Малайзию сырую нефть, изделия из черных металлов, геодезические приборы и инструменты, схемы печатные, табачное сырье, трансформаторы и так далее. Из Малайзии в Казахстан привозят пальмовое масло, бытовую технику, телефонные аппараты, маргарин, подшипники и другое.

Однако традиционным сдерживающим фактором на пути расширения торгового сотрудничества двух стран остается географическая отдаленность, отсутствие дешевых и удобных транспортных путей.

За многолетнее сотрудничество с Малайзией доля прямых иностранных инвестиций из Малайзии в Казахстан составила $45,9 млн.

Инфографика: Kazinform

В рамках Совместного торгового-экономического комитета проведено три заседания с участием Казахстана и Малайзии. Последнее было в 2017 году в Куала-Лумпуре. В июне 2024 года запланировано проведение четвертого заседания Комиссии также в cтолице страны.

В апреле 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, в том числе и от посла Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, представляющего короля Малайзии.

Общая договорно-правовая база между Казахстаном и Малайзией, по данным МИД РК, составляет 9 документов, в том числе, 5 межправительственных, 3 меморандума.

Центр казахской культуры открыт в нацбиблиотеке Малайзии

В 2019 году в Куала-Лумпуре прошла туристская конференция «Visit Almaty». Мероприятие провели с целью повышения узнаваемости Алматы и продвижения бренда среди туристических направлений для жителей Юго-Восточной Азии. В конференциях приняли участие более 70 малазийских и 40 индонезийских туристских компаний.

В Национальной библиотеке Малайзии в 2020 году открыли Центр казахской литературы и культуры, презентовал там книгу казахского мыслителя и поэта Абая «Слова назидания». По данным МИД РК, книга была впервые переведена и опубликована на малайском языке усилиями посольства Казахстана в Малайзии.

В 2021 году в одной из малазийских школ открыли одноименный уголок имени Аль-Фараби в честь 30-летия Независимости Казахстана и 90-летия Мукагали Макатаева.

Прямые авиарейсы

14 марта 2024 года малазийская авиакомпания «Air Asia X» запустила прямые авиарейсы по маршруту «Куала Лумпур – Алматы – Куала Лумпур» с частотой полета четыре раза в неделю. На стадии согласования Министерство транспорта Казахстана дало разрешение на получение 5-ой степени свободы в направлении «Алматы – Джидда».

Для малайзийского лоукостера Казахстан был первой страной в Центральной Азии, куда начали летать их самолеты. Посол Малайзии в Казахстане Мохамад Адли бин Абдулла 15 марта отметил, что открытие прямого рейса Алматы — Куала-Лумпур — это историческое событие, которое открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве и в развитии отношений между двумя странами.

Кто он – Премьер- министр Анвар Ибрагим?

Анвар Ибрагим родился 10 августа 1947 года в городе Букит-Мертаджам. Его отец был членом парламента и парламентским секретарем в министерстве здравоохранения. Его мать принимала активное участие в деятельности ведущей в стране партии «Объединенная малайская национальная организация» (ОМНО). В 1972 году Анвар Ибрагим окончил Университет Малайя.

В студенческие годы он был президентом Национальной ассоциации студентов-мусульман Малайзии. После этого, Анвар Ибрагим создал свою организацию «Поколение мусульманской молодежи Малайзии». Однако с 1974 по 1976 годы находился в заключении за организацию студенческих протестов против нищеты.

В 1982 году вступил в ОМНО, в 1984 году возглавил ее молодежное крыло, а в 1986 - стал заместителем председателя партии Махатхира Мохамада. В правительствах, возглавляемых Махатхиром Мохамадом, он занимал посты министра культуры, по делам молодежи и спорта (1983-1984), сельского хозяйства (1984-1986), образования (1986-1991), министра финансов (1991-1998), в 1993-1998 годы был заместителем премьера.

Фото: almayadeen.net

В 1997 году во время азиатского финансового кризиса, Анвар Ибрагим выступил против проводимого Махатхиром Мохамадом курса на оказание правительственной помощи предприятиям, оказавшимся на грани банкротства, поддержав программу восстановления экономики. На фоне разногласий и политического соперничества с Махатхиром Мохамадом в середине 1998 года Анвар Ибрагим был снят со всех постов и вскоре был арестован по обвинению в коррупции. В 1999 году суд приговорил его к 15 годам заключения. Решение суда было пересмотрено только с приходом к власти нового премьера Абдуллы Ахмада Бадави и в сентябре 2004 года он был освобожден. Анвару Ибрагим запретили занимать выборные должности до 2008 года.

После освобождения он стал советником Партии народной справедливости (ПНС), созданной его женой Ван Азизой Ван Исмаил в 1999 году. В августе 2008 году его избрали членом парламента, таким образом он стал лидером оппозиции.

В 2008 году Анвар Ибрагим вновь был арестован по обвинению в домогательствах, но вскоре был освобожден под залог. В ходе судебного разбирательства он отверг обвинения, назвав происходящее попыткой подорвать его репутацию. В 2012 году, политика оправдали и в 2013 году он вновь был избран в парламент. В марте 2014 года, удовлетворив апелляцию обвинения, суд признал Анвара Ибрагим виновным и приговорил к пяти годам заключения.

В 2017 г. между Объединенной партией сынов земли Малайзии (сокращенно «Берсату»), возглавляемой Махатхиром Мохамадом, и Партией народной справедливости, лидером которой де-факто являлся Анвар Ибрагим, было достигнуто соглашение. По нему в случае победы на парламентских выборах в 2018 г. коалиции оппозиционных партий «Альянс надежды», в которой доминирует ПНС, Махатхир Мохамад становится премьером на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму. В мае 2018 года Альянс надежды выиграл выборы, после чего Анвар Ибрагим был помилован верховным главой Малайзии с возможностью занимать государственные посты. В октябре 2018 - он был избран депутатом парламента.

Правительство возглавил Махатхир Мохамад, однако в феврале 2020 года, в результате парламентского кризиса он подал в отставку, таким образом соглашение «Берсату» и ПНС не было реализовано. В 2020-2022 годы Анвар Ибрагим был лидером оппозиции.



В 2022 году Анвар Ибрагим стал кандидатом от оппозиционной коалиции «Альянс надежды», и по итогам выборов, в ноябре партия получила 82 из 222 мест. В том же месяце верховный глава Малайзии назначил его новым Премьер-министром. Это произошло после того, как конкурирующим партиям не удалось договориться по вопросу формирования коалиционного правительства. Одновременно с должностью главы правительства, он занял пост министра финансов.

Анвар Ибрагим открыто выступает за сокращение государственных расходов. В декабре 2022 году он объявил о пересмотре многомиллиардных государственных проектов, которые были утверждены во время премьерства его предшественника Мухиддина Яссина. Премьер-министр неоднократно предлагал возродить идею Азиатского валютного фонда, с которой он выступал, еще будучи министром финансов. Анвар Ибрагим женат, воспитывает шестерых детей.