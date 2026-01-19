Премьер-министр Японии решила распустить нижнюю палату парламента
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что 23 января распустит нижюю палату парламента и назначит национальные выборы, передает агентство Kazinform.
Эти выборы станут первыми с тех пор, как Такаичи стала первой женщиной-премьер-министром страны 21 октября.
На выборах Такаичи надеется использовать высокий рейтинг одобрения своего кабинета, чтобы заручиться поддержкой общественности для своей, по ее словам, «ответственной, но агрессивной» фискальной политики и новой структуры правящей коалиции.
Согласно Конституции Японии, члены нижней палаты избираются на четырехлетний срок.
Как сообщает Kyodo, правительство Такаичи испытывает трудности, поскольку возглавляемый ею Либерально-демократическая партия имеет лишь минимальное большинство в нижней палате и остается в меньшинстве в верхней палате, что вынуждает ее сотрудничать с оппозиционными партиями для принятия законопроектов.
Оппозиционные партии раскритиковали план премьер-министра назначить досрочные выборы, заявив, что решение продиктовано политическими интересами и ставит под угрозу своевременное утверждение бюджета на 2026 финансовый год, стартующего в апреле.
Ранее сообщалось, что японская иена обновила 18-месячный минимум на фоне слухов о возможном роспуске нижней палаты парламента.