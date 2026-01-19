Премьер-министр Японии решила распустить нижнюю палату парламента

Эти выборы станут первыми с тех пор, как Такаичи стала первой женщиной-премьер-министром страны 21 октября.

На выборах Такаичи надеется использовать высокий рейтинг одобрения своего кабинета, чтобы заручиться поддержкой общественности для своей, по ее словам, «ответственной, но агрессивной» фискальной политики и новой структуры правящей коалиции.

Согласно Конституции Японии, члены нижней палаты избираются на четырехлетний срок.

Как сообщает Kyodo, правительство Такаичи испытывает трудности, поскольку возглавляемый ею Либерально-демократическая партия имеет лишь минимальное большинство в нижней палате и остается в меньшинстве в верхней палате, что вынуждает ее сотрудничать с оппозиционными партиями для принятия законопроектов.

Оппозиционные партии раскритиковали план премьер-министра назначить досрочные выборы, заявив, что решение продиктовано политическими интересами и ставит под угрозу своевременное утверждение бюджета на 2026 финансовый год, стартующего в апреле.

Ранее сообщалось, что японская иена обновила 18-месячный минимум на фоне слухов о возможном роспуске нижней палаты парламента.