    14:32, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Премьер-министр Японии решила распустить нижнюю палату парламента

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что 23 января распустит нижюю палату парламента и назначит национальные выборы, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Kyodo

    Эти выборы станут первыми с тех пор, как Такаичи стала первой женщиной-премьер-министром страны 21 октября. 

    На выборах Такаичи надеется использовать высокий рейтинг одобрения своего кабинета, чтобы заручиться поддержкой общественности для своей, по ее словам, «ответственной, но агрессивной» фискальной политики и новой структуры правящей коалиции.

    Согласно Конституции Японии, члены нижней палаты избираются на четырехлетний срок.

    Как сообщает Kyodo, правительство Такаичи испытывает трудности, поскольку возглавляемый ею Либерально-демократическая партия имеет лишь минимальное большинство в нижней палате и остается в меньшинстве в верхней палате, что вынуждает ее сотрудничать с оппозиционными партиями для принятия законопроектов.

    Оппозиционные партии раскритиковали план премьер-министра назначить досрочные выборы, заявив, что решение продиктовано политическими интересами и ставит под угрозу своевременное утверждение бюджета на 2026 финансовый год, стартующего в апреле.

    Ранее сообщалось, что японская иена обновила 18-месячный минимум на фоне слухов о возможном роспуске нижней палаты парламента. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
