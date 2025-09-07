РУ
    12:14, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Японии решил подать в отставку - СМИ

    Сигэру Исиба намерен покинуть свой пост, чтобы избежать раскола в своей Либерально-демократической партии. Об этом сообщает японский общественный вещатель NHK, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Сигэру Исиба
    Фото: Tomohiro Ohsumi

    После выборов, состоявшихся в июле, коалиция во главе с Исибой потеряла большинство в верхней палате парламента Японии.

    Газета Asahi Shimbun пишет, что многие японские политики призывали Исибу подать в отставку, отмечает AFP.

    В июле этого года премьер-министр Японии уже опровергал сообщения о планах своей отставки.

    Япония Отставки Мировые новости
