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    Премьер-министр Венгрии предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил за предоставление права голоса гражданам с 16 лет. По его мнению, соответствующую норму можно закрепить в новой конституции страны, разработку которой предполагается вести в течение года, передает агентство Kazinform.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
    facebook.com/peter.magyar

    О своей инициативе он написал на странице в Facebook.

    — Я рад, что участие в политике и общественной жизни снова стало «модным» и привлекательным и что молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Я убежден, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня достаточно информированы и подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса, — написал Петер Мадьяр.

    Напомним, ранее Парламент Венгрии одобрил поправку к Конституции об отстранении от власти президента.

    Конституция В мире Венгрия Выборы Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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