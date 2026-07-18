Премьер-министр Венгрии предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

О своей инициативе он написал на странице в Facebook.

— Я рад, что участие в политике и общественной жизни снова стало «модным» и привлекательным и что молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Я убежден, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня достаточно информированы и подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса, — написал Петер Мадьяр.