Парламент Венгрии одобрил поправку к Конституции об отстранении от власти президента

Парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к Основному закону, которая открывает путь к отстранению от должности президента страны Тамаша Шуйока, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

«За» проголосовали 139 депутатов, «против» — 6, еще 54 депутата не приняли участия в голосовании.

На следующий день после вступления поправки в силу полномочия действующего президента прекращаются, после чего до вступления в силу новой конституции, но не более чем на пять лет, парламент избирает нового главу государства.

Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что отказ от внесения поправок в разработанную «Фидес» Конституцию, которую он назвал «учредительным документом венгерской „Коза ностры“, созданной „Фидес“, стал бы предательством народа.

Он напомнил также, что при Петере Полте на посту генерального прокурора так и не началось расследование по делу о сотнях миллиардов форинтов, исчезнувших из Венгерского национального банка.

Обосновывая необходимость отстранения президента, он подробно перечислил случаи, в которых Тамаш Шуйок сохранял молчание, в частности тогда, когда выяснилось, что против IT-специалистов партии «Тиса» были сфабрикованы обвинения, запущено полицейское расследование и слежка со стороны спецслужб.

У президента Тамаша Шуйока будет пять дней, чтобы подписать поправку к Основному закону. Если он этого не сделает, парламент начнет процедуру его отстранения. После этого, согласно Основному закону, глава государства уже не сможет осуществлять свои полномочия, и вместо него закон сможет подписать председатель парламента.

Ранее Тамаш Шуйок неоднократно выражал свои конституционные сомнения по поводу инициатив, направленных на его отстранение: он обратился за помощью к Конституционному суду и Венецианской комиссии.

Цель поправки к Основному закону, подготовленной министром юстиции Мартой Горег, — до вступления в силу новой конституции обеспечить необходимые институциональные условия для законного функционирования государства, а также заложить основы для восстановления конституционной демократии.

Проект, среди прочего, предусматривает ограничение срока полномочий депутатов парламента 12 годами (или тремя четырехлетними сроками), прекращение мандата действующего президента, введение возрастного порога в 70 лет для судей Конституционного суда, а также возможность отзыва председателей Курии и Национального судебного управления по инициативе самих судей.

Ранее сообщалось о том, что Правительство Венгрии инициировало отставку президента Тамаша Шуйока.