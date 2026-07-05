Правительство Венгрии инициировало отставку президента Тамаша Шуйока

Правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к основному закону, в соответствии с которой президент страны Тамаш Шуйок должен покинуть свой пост, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— С принятием этой поправки срок полномочий нынешнего президента республики истечет, — заявил премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.

Мадьяр утверждал, что Шуйок не может оставаться на своем посту, поскольку не выполнял свои обязанности и потворствовал злоупотреблениям прежних властей во главе с Виктором Орбаном.

Премьер подтвердил, что в Венгрии будет разработана новая конституция, которая позже будет вынесена на всенародный референдум.

— Этот процесс начнется осенью, — уточнил он.

Тем временем в нынешнюю конституцию должны быть внесены изменения, в том числе касающиеся главы государства.

В опубликованном ранее проекте документа говорилось, что «полномочия действующего президента республики прекращаются и парламент избирает нового главу государства в течение 30 дней» с момента вступления 17-й поправки в силу. Правительство поясняло, что «цель этой меры — восстановить доверие к институту главы государства и обеспечить соблюдение конституционных принципов функционирования власти».

Мадьяр сообщил, что 17-я поправка предусматривает также ограничение полномочий депутатов парламента тремя 4-летними сроками и установление предельного возраста для членов Конституционного суда в 70 лет.

Кроме того, в соответствии с документом будут приняты меры по укреплению независимости судебной ветви власти, защите государственных финансовых активов, расширению полномочий Конституционного суда, усилению демократического контроля за госорганами. Правительство считает, что это поможет восстановить в Венгрии гарантии верховенства права и «демократическую систему, в которой мандат, полученный на выборах, позволит правительству реально действовать».

Реакция президента и оппозиции

Мадьяр призывал Шуйока покинуть свою должность с момента, как стал премьером, но тот отказывается подчиниться этим требованиям, называя их антиконституционными. Президент обратился к Венецианской комиссии — консультативному органу при Совете Европы — с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту «с учетом европейских конституционных ценностей».

В поддержку Шуйока выступили Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», перешедшие в оппозицию после поражения на парламентских выборах 12 апреля. Они заявили, что инициативы нового правительства создают крайне опасный прецедент, ведут к узурпации власти и противоречат основному закону страны.

По их убеждению, положения 17-й поправки продиктованы исключительно политическими соображениями и носят персонифицированный характер, что считается недопустимым с юридической точки зрения.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия ограничила сроки полномочий премьер-министра.