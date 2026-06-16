Венгрия ограничила сроки полномочий премьер-министра

За принятие поправки проголосовали 135 депутатов, против — 50, шестеро воздержались.

Новый закон имеет обратную силу и распространяется на всех, кто занимал должность премьера с 1990 года.

Это означает, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет вернуться на пост главы правительства. За свою политическую карьеру он возглавлял кабинет министров пять сроков, в том числе непрерывно с 2010 года.

Инициатором поправки выступила правящая партия «Тиса» (Tisza) действующего премьер-министра Петера Мадьяра.

Ограничение срока полномочий премьера было одним из ключевых предвыборных обещаний его партии, которая одержала победу на парламентских выборах в апреле 2026 года.

Против поправки традиционно голосовала партия Виктора Орбана «Фидес».

Напомним, в мае Петер Мадьяр был избран новым премьер-министром Венгрии.

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